Петербургские улицы уже две недели моют дезинфекторами. ФАН-ТВ

Комитет по благоустройству с 18 марта приступил к мытью улиц и фасадов х. На данный момент обработано около 40% городских территорий. Из-за ситуации с коронавирусом в моющее средство добавили хлорсодержащее средство — гипохлорид. В первую очередь обрабатывают остановки общественного транспорта, скамейки, столбы, ограды и фасады. Хлорсодержащий состав рекомендован к использованию Роспотребнадзором и совершенно безопасен для людей, животных и растений.

«Сейчас мы присутствовали при помывке дорог специальным дезинфицирующим средством, которое мгновенно убивает вирус, если он есть. Это хлорсодержащие препараты, которыми с нами любезно поделился наш Водоканал. Машины заправлены и вышли на улицы во многих районах города. С сегодняшнего дня эти машины будут работать уже во всех районах города», — отчитался начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Вадим Мизюкин.

Необходимо отметить, что дезинфекция является дополнением к плановой мойке. Такая влажная уборка улиц будет продолжаться ежедневно и круглосуточно до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки.