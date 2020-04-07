Москва, 7 апреля. Свойства оксида азота, на основе которого производятся препараты для повышения потенции, могут помочь в борьбе с коронавирусом, передает Los Angeles Times.

Таблетки, используемые для лечения эректильной дисфункции, были разработаны благодаря исследованию способности газа. Исследователи выяснили, что оксид азота способен расслаблять кровеносные сосуды и тем самым стимулировать потенцию у мужчин. Как пишут журналисты издания Los Angeles Times, сейчас проводится проверка данной терапии при лечении коронавируса.

Так как при вдыхании оксида азота кровеносные сосуды расслабляются, увеличивается подача кислорода в кровь, благодаря чему облегчается работа сердца. Газ уже давно применяется в качестве средства лечения. Он вводится пациентам, перенесших операции на сердце, чтобы избежать застоя легких.

В 2004 году ученые обнаружили еще одно свойство оксида азота — он дезактивировал коронавирус в организме. Теперь же ученые намерены проверить его эффективность в борьбе с новым коронавирусом COVID-19.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института трансформировали коронавирус в мелодию, сообщает «Газета.ру». При помощи алгоритма каждая аминокислота вируса зазвучала как нота из гаммы, а каждый белок — как инструмент. «Вирусная» мелодия продолжается около двух часов. Она воспроизведена при помощи японского инструмента кото, колокольчиков и флейты.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».