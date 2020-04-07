Эммануил Виторган высмеял коронавирус, засунув в нос салфетку

Москва, 7 апреля. Народный артист РФ Эммануил Виторган записал видео, в котором с салфеткой в носу посмеялся над коронавирусом.

Виторган опубликовал на своей странице в Instagram короткий ролик.

«Такая ситуация у нас, и если бы только у нас… Когда приходится вместо того, что отрастает на этом месте, вставлять кусок бумаги. Вот и дошел я до этого состояния и думаю, что эта болезнь уже неизлечима», — шутит актер, сдувая в последнем кадре салфетку из-под носа.

Днем ранее пародист Максим Галкин презентовал подписчикам в соцсетях премьеру собственного «сериала» «Советская эстрада о карантине» скетчем в роли Михаила Жванецкого. Шоумен от души пошутил над карантином из-за пандемии коронавируса и некоторыми перегибами. По его словам, он решил представить, как бы «любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена». Первая серия называется «Жванецкий».

По данным на 7 апреля, число заболевших на территории России составляет 7 497 (+1 154), выздоровело 494 (+88), умерло 58 (+11), передает «Газета.ру». Лидерство по числу заболевших сохраняют Москва (+697), Московская область (+67) и Санкт-Петербург (+69).

По данным оперативного штаба Москвы, более 50% заболевших новым типом коронавируса младше 45 лет. Среди заболевших: 47,5% люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет, 9,5% — от 66 до 80 лет, 5% — старше 80 лет, 4% — дети.