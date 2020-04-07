Минобороны РФ участвует в создании вакцин против коронавируса совместно с Минздравом и ФМБА

Москва, 7 апреля. Военные медики взялись за разработку вакцин от коронавирусной инфекции совместно с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством, передает ФАН. В работе участвуют специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ.

Как сообщил начальник управления войск РХБЗ, Игорь Кириллов, уже проведена регистрация набора реагентов, разработанных совместно с научно-производственной фирмой «Синтол» (допущенный к обращению на территории РФ). По словам Кириллова, созданный набор реагентов не требует специальных условий транспортировки, имеет более длительный срок хранения и обладает высокой чувствительностью.

Начальник управления войск РХБЗ также отметил, что исследования в ЦНИИ идут на специально выбранной лабораторной модели животного.

«Выбрана лабораторная модель животного, по восприимчивости к коронавирусу наиболее близкая к человеку. Проводится оценка эффективности химиотерапевтических препаратов», — сказал Кириллов.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.