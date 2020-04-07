Адвокат из Петербурга написал песню для «Карантиновидения 2020». ФАН-ТВ

Михаилу Тимошатову 30 лет. Он — адвокат по уголовным делам. Дома в так называемой самоизоляции совмещает удаленную работу с приятным — с творчеством, ведь музыка была любимым делом еще до того, как он выбрал юридическую профессию.

«Работы сейчас немного, так как все дела выполняю из дома. Вот сел в очередной раз за пианино, придумал концепцию песни за пять секунд буквально, придумал текст еще за 10 секунд и записал это все», — рассказывает адвокат.

Все это вылилось в полноценную песню «Пустите в суд», лирическую оду о разлуке с любимой работой. Тогда Михаил понял, что его творение по формату подходит для конкурса «Карантиновидение», который объявила любимая группа его маленькой дочери Little Big. Условием было сочинить песню, снять на нее клип и выложить в интернет с соответствующим хештегом. Михаил мгновенно получил отклик. Всего за пару дней его ролик посмотрели около 20 тысяч человек.