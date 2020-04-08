Сирия, 8 апреля. Террористы «Исламского государства»1* застрелили в Даръа секретаря местного отделения партии «Баас». «Силы освобождения Африна» совершили вылазку на севере Алеппо. В Идлиб прибывают подкрепления и конвои военной техники сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели разведку с воздуха с помощью дронов и отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе; перебросили подкрепления к Саракибу и на север Хамы.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершили нападение в Даръа, где застрелили секретаря партии «Баас» в городе Нава, расправилось с двумя гражданскими на востоке Дейр-эз-Зора.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери, лишившись двух боевиков в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: ликвидировали девять боевиков из состава «Отрядов народной самообороны» в Алеппо; направили конвой военной техники на юг Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла поселок, занятый курдскими боевиками на севере Хасаки; в Ракке потеряла двух бойцов раненными, в результате перестрелки с SDF.

Международная коалиция: попыталась повести патрулирование на севере Хасаки; передала военную базу в поселке Абу-Грейб ВС Ирака.

Провинция Алеппо

Как сообщает РИА Новости, в ходе рейда в освобожденном от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» поселке Урем, САА обнаружила полицейский участок группировки и камеры пыток. Штаб-квартира «полиции» террористов размещалась в бывшем здании ветеринарной клиники. В застенках боевики выбивали из задержанных мирных жителей признания в пособничестве правительственным войскам или в шпионаже в пользу других вооруженных группировок. Министерство обороны Турции выпустило заявление о ликвидации 9 боевиков «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые предприняли попытку проникнуть за линии обороны турецкой армии и союзных сил на севере провинции. Точное место столкновения ведомство не указывает.

«Силы освобождения Африна» заявили о ликвидации нескольких протурецких боевиков из состава «Сирийской национальной армии» на севере Алеппо. Как цитирует заявление группировки агентство Rojava Network, боевики установили несколько СВУ на дороге, связывающей поселения Дейр-Суван и Чима. Также позиции СНА были обстреляны в районе деревни Кафр-Хашир.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает портал Deir Ezzor, у поселка Ас-Сувар группа неизвестных боевиков совершила нападение на конвой ВС США, который сопровождали члены «Демократических сил Сирии». В завязавшейся перестрелке были ранены несколько курдских боевиков, погиб один офицер коалиции. Тело убитого военнослужащего было перевезено на базу в городе Аш-Шаддади. В нападении подозревают «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства».

На востоке провинции погибли два бойца из состава Сил национальной обороны. По данным местных источников Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), инцидент произошел в поселке Меядин в районе одноименной пустыни, бойцы обнаружили мину.

Террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» распространили в сети сообщение о том, что за убийство мужчины, тело которого было обнаружено сегодня днем в окрестностях города Шхиль. По словам группировки, убитый, тело которого было выброшено у кладбища и мечети Аль-Рауда, являлся членов «Демократических сил Сирии». Боевики также заявили, что ими была установлена мина между поселениями Ресафа и Аш-Шула, на которой позднее подорвались четыре бойца «Лива аль-Кудс» во время патрулирования района.

Провинция Даръа

В центре города Нава неизвестные открыли огонь по автомобилю секретаря местного отделения партии «Баас» — Сальвина Джунди. Как сообщает агентство BNN Syria, мужчина скончался на месте от полученных ран, а нападающие скрылись с места преступления на мотоциклах. Позднее ответственность за убийство секретаря взяли на себя террористы ИГ.

Провинция Идлиб

Местные источники агентство Aleppo AMC сообщают, что в воздушном пространстве над долиной Аль-Габ были замечены разведывательные беспилотники сирийской армии.

Утром артиллерийские подразделения САА возобновили обстрел укреплений террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в окраинах поселков Сафухан и Фатира. Боевые действия армии в данном регионе несут ответный характер. Накануне боевики совершили вылазку в окрестности города Саракиб, где застрелили сирийского военнослужащего. Во второй половине дня подразделения САА нанесли ракетный удар по опорным пунктам террористов у поселка Сармин.

Агентство Baladi News, со ссылкой на неназванный источник, сообщает, что правительственные войска направили несколько сотен военнослужащих на юг провинции, а также на север соседней провинции Хама. Военные подкрепления САА и союзных сил были развернуты у гор Джебель Шахшабу. В регион прибыла сотня единиц военной техники, включая десятки танков, БМП и зенитные самоходные установки.

Провинция Ракка

Утром в городе Ат-Табка прогремел мощный взрыв. По информации портала Deir Ezzor, местные источники также сообщали о звуках перестрелки в окрестностях города. Как позднее сообщило агентство Alk Habour, неизвестные лица подбросили две кустарно изготовленные бомбы в штаб сил безопасности «Демократических сил Сирии», после чего обстреляли бронированный автомобиль боевиков.

На севере провинции артиллерийские подразделения ВС Турции с поддержкой союзников из «Сирийской национальной армии» открыли огонь по окрестностям поселка Халидия. Как сообщает источник в социальной сети Twitter @idlibin_sesi1, огонь вели по местам предполагаемых опорных пунктов курдских боевиков. По предварительным данным, в ходе столкновения были ранены два бойца СНА.

Провинция Хасака

Самолёты международной коалиции были замечены в воздушном пространстве над поселением Тель-Барак на юге провинции Хасака. Как передает агентство Masar Press Net, истребители проводили разведку несколько часов, после чего вернулись на авиабазу. По данным портала Aleppo AMC, конвой пикапов коалиции также был замечен у города Камышлы при патрулировании окрестностей, после чего покинул район.

Вечером сирийское агентство SANA сообщило, что сирийская армия не позволила конвою ВС США проехать через поселок Хамо. Колонна из пяти бронированных автомобилей коалиции прибыла в поселок, однако военнослужащие заблокировали КПП, вынудив конвой развернуться и уехать обратно.

На севере провинции по-прежнему отмечаются боестолкновения на линии разграничения сил «Сирийской национальной армии» и боевиков «Демократических сил Сирии». По данным медиаресурса Muraselon, у поселка Тель-Тамр протурецкие силы открыли огонь из минометов по опорным пунктам курдских боевиков. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб гражданскому имуществу, однако о жертвах среди мирного населения не сообщалось.

Ирак

Как сообщил военный источник агентства Anatolia, международная коалиция вывела свои войска с военной базы в поселке Абу-Грейб. Данная база стала шестым военным объектом, который ВС США передали в руки иракской армии за последние несколько дней. Вывод войск осуществляется в связи с постановлением парламента Ирака от 5 января этого года. В ходе голосования было принято решение о выводе иностранных войск международной коалиции. Обострение отношений Багдада и Вашингтона было спровоцировано грубым нарушением норм международного права со стороны США. 3 января американские беспилотники нанесли удар в аэропорте города Багдад, атаковав конвой иранского спецназа «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции и иракских Сил народной мобилизации («Хашд Шааби»). В результате атаки погибли генерал Касем Сулеймани и замглавы «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

1 Организация запрещена на территории РФ.