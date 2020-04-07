МИД Сирии призвал ЕС снять антисирийские санкции

Дамаск, 7 апреля. МИД Сирии призвал Евросоюз снять односторонние санкции с Дамаска, передает агентство SANA.

Как отмечают сирийские дипломаты, жители арабской страны оказываются в опасности из-за распространения коронавируса, так как санкции ставят под удар систему здравоохранения в стране. В Министерстве иностранных дел Сирии утверждают, что санкционные меры США и ЕС противоречат международному праву и правам человека. В заявлении подчеркивается, что Дамаск присоединяется к правительствам других государств, требующих от США и ЕС отмены односторонних рестрикций по отношению к ряду стран, чтобы не допустить там гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу.

Также сирийские дипломаты подвергли критике высказывания западных чиновников о возможности отмены санкций, заявив, что пока все обсуждения ведутся исключительно в политической плоскости и не имеют никакой реальной силы или плана дальнейших действий.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал членов ЕС удостовериться в том, что их санкции, введенные в отношении Сирии, Венесуэлы и КНДР не блокируют оказание им медицинской и гуманитарной помощи во время пандемии коронавируса, передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».