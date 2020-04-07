Глава ДНР поставил точку в вопросе возвращения Донбасса в состав Украины

Донецк, 7 апреля. Несмотря ни на какие геополитические обстоятельства, Донецкая Народная Республика продолжает успешную интеграцию в Россию. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, подчеркнув, что ДНР никогда не вернется в состав Украины.

«Хотелось бы войти в состав России как можно скорее. Но есть осознание реальных причин, почему это не происходит именно сейчас… Донбасс встал в центре внимания очень серьезной геополитической ситуации, взаимоотношений. Но есть абсолютное понимание, что мы на верном пути», — заявил глава ДНР.

По его словам, сейчас власти республики «кропотливо и очень обдуманно» совершают любые поступки и выстраивают законодательство, передает «ПолитНавигатор». При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день невозможно возвращение Донбасса в состав преступной Украины.

«Я не знаю таких людей, которые хотели бы обратно на Украину», — резюмировал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что Украина стала чаще обстреливать Донбасс из-за планов президента Владимира Зеленского навязать мир на условиях Киева. Он напомнил, что украинские вооруженные подразделения усилили обстрелы населенных пунктов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Пушилин подчеркнул, что такими методами Украина не сможет добиться позитивных сдвигов, а любой акт агрессии «получит достойный отпор».

Конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в 2014 году, когда жители ряда районов Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота. В ответ действующий на тот момент президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе «антитеррористической операции», которая вылилась в братоубийственный конфликт. Его жертвами, по данным ООН, стали не менее 13 тысяч человек.