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ФАН-ТВ
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Соблюдают ли пенсионеры Петербурга самоизоляцию в связи с коронавирусом? ФАН-ТВ

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С 31 марта из-за эпидемии коронавируса в России введен режим самоизоляции. Особенно строго его должны соблюдать пенсионеры и пожилые люди старше 65 лет — они находятся в группе риска. Выходить на улицу можно только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку или для выгула питомцев, не дальше, чем в 100 метрах от дома. Корреспондент ФАН-ТВ узнал у прохожих в Санкт-Петербурге, выполняют ли они требования безопасности. 

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