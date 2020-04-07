Соблюдают ли пенсионеры Петербурга самоизоляцию в связи с коронавирусом? ФАН-ТВ

С 31 марта из-за эпидемии коронавируса в России введен режим самоизоляции. Особенно строго его должны соблюдать пенсионеры и пожилые люди старше 65 лет — они находятся в группе риска. Выходить на улицу можно только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку или для выгула питомцев, не дальше, чем в 100 метрах от дома. Корреспондент ФАН-ТВ узнал у прохожих в Санкт-Петербурге, выполняют ли они требования безопасности.