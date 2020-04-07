Сирия, 7 апреля. Террористы «Исламского государства»1* застрелили в Дейр-эз-Зоре женщину. Международная коалиция во главе с США вывела свои войска с военной базы в иракском поселке Абу-Грейб. «Силы освобождения Африна» совершили вылазку на севере Алеппо.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило вылазку на востоке провинции Дейр-эз-Зор, где расправилось с женщиной.

«Силы освобождения Африна»: обстреляли позиции «Сирийской национальной армии» и становили СВУ на пути следования ее конвоя.

Международная коалиция: попыталась повести патрулирование на севере Хасаки; передала военную базу в поселке Абу-Грейб ВС Ирака.

Провинция Алеппо

«Силы освобождения Африна» заявили о ликвидации нескольких протурецких боевиков из состава «Сирийской национальной армии» на севере Алеппо. Как цитирует заявление группировки агентство Rojava Network, боевики установили несколько СВУ на дороге, связывающей поселения Дейр-Суван и Чима. Также позиции СНА были обстреляны в районе деревни Кафр-Хашир.

Как передает агентство Masar Press Net, на западе провинции были замечены самолеты ВВС Сирии, проводящие разведку над позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает агентство Deir Ezzor, неизвестные боевики, предположительно из состава «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещено в РФ), совершили нападение в поселке Аз-Зар. Четверо нападающих, вооруженных автоматами, штурмом взяли дом гражданских лиц, после чего задержали женщину и ее супруга. Женщина была застрелена у него на глаза. По данным источника, женщина была убита за то, что якобы предоставляла информацию сирийским военнослужащим

По информации Telegram-канал «Вестник Дамаска», террористы «Исламского государства», заявили, что им удалось схватить в районе поселка Шхиль сирийского военнослужащего. Однако официальные источники не подтвердили в настоящее время потерь САА в данном направлении. Боевики также заявили, что ими была установлена мина между поселениями Ресафа и Аш-Шула, на которой позднее подорвались четыре бойца «Лива аль-Кудс» во время патрулирования района.

Провинция Хасака

Сирийское агентство SANA сообщило, что на востоке провинции Хасака сирийская армия не позволила конвою ВС США проехать через поселок Хамо. Как передает источник, колонна из пяти бронированных автомобилей коалиции прибыла вечером в поселок, однако военнослужащие заблокировали КПП, вынудив конвой развернуться и уехать обратно.

Ирак

Как сообщил военный источник агентства Anatolia, международная коалиция продолжила передислокацию войск, которые принимали участие в операции «Непоколебимая решимость» и вывели свои войска с военной базы в районе города Абу-Грейб. Как сообщает агентство, данная база стала шестым военным объектом, который американские солдаты покинули и передали в руки иракской армии за последние несколько дней. Вывод войск осуществляется в связи с постановлением парламента Ирака от 5 января этого года. В ходе голосования было принято решение о выводе иностранных войск из страны. В первую очередь это касалось сил международной коалиции во главе с США, после того как те со своей стороны грубо нарушили нормы международного права. 3 января ВВС США нанесли ракетный удар в аэропорте города Багдад, атаковав конвой иранского спецназа «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции и иракских Сил народной мобилизации («Хашд Шааби»). В результате атаки погибли генерал Касем Сулеймани и замглавы «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

1 Организация запрещена на территории РФ.