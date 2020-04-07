Помолодевшая Степаненко устроит кастинг женихов в своем новом шоу

Москва, 7 апреля. В воскресенье на канале «Россия 1» стартует передача Елены Степаненко «Еще не вечер». Юмористка предстанет перед зрителями в ярких образах, помолодевшая и сильно постройневшая.

Судя по трейлеру передачи, Степаненко покорит своих поклонников эффектным внешним видом. Своего первого гостя, которым стал Ефим Шифрин, юмористка встретит в ярком костюме цвета фуксии. За время программы она несколько раз сменит свой образ.

Студия оформлена в стиле большой уютной квартиры. В центре находится гостиная с диванами, где Степаненко будет брать интервью у своих гостей. Есть в «квартире» и мастерская, и зона для танцев и занятий спортом.

Напомним, в конце марта телеведущая «Дома 2» Ольга Бузова сообщила, что будет участвовать в программе Степаненко. Певица опубликовала совместное фото с похудевшей и помолодевшей после развода Степаненко. Свою соведущую Бузова назвала «прекрасной и роскошной».

Ранее «Газета.ру» передавала, что, по некоторым данным, гонорар юмористки за участие в программе составит около миллиона рублей. Несколько каналов пытались заманить в свои эфиры Степаненко, поскольку ее имя сейчас приносит много денег.

Напомним, в 2018 году после 33 лет брака Степаненко развелась с Евгением Петросяном. В декабре прошлого года юморист расписался со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которая стала пятой женой артиста.