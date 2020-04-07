Шесть лет суверенитета ДНР: Пургин и Ходаковский рассказали о Русской весне-2014

Ровно шесть лет назад, 7 апреля 2014 года, Донецкая Народная Республика проголосовала за Декларацию о суверенитете и начала подготовку к референдуму, главным вопросом которого стал «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?».

«Мы, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики, осознавая свою ответственность перед прошлым и прокладывая дорогу в будущее, провозглашаем продолжение традиций Донецко-Криворожской Республики и заявляем, что государство Донецкая Народная Республика является ее преемником; призываем к сотрудничеству и объединению усилий по построению федеративного государства на добровольных договорных основах все территории и земли, входившие в состав Донецко-Криворожской Республики», — гласит текст Декларации.

Поздравляя граждан ДНР с шестой годовщиной провозглашения суверенитета, глава республики Денис Пушилин заявил о том, что путь, выбранный тогда, остается неизменным.

«Весной 2014-го мы сделали правильный выбор: это был первый и необходимый шаг в процессе восстановления исторической справедливости. Донбасс всегда был русским регионом, и его настоящее и будущее – в единстве с Россией. Ни война, ни прочие испытания не смогут воспрепятствовать нам в достижении главной цели. Мы будем продолжать и дальше следовать выбранному пути», — заявил глава ДНР.

Другие участники событий Русской весны 2014 года также не сомневаются в правильности сделанного выбора. Федеральное агентство новостей вспоминало события тех дней вместе с основателем существующего еще с 2005 года движения «Донецкая республика» Андреем Пургиным и основателем батальона «Восток» Александром Ходаковским.

От Ленина к ОГА

«Дни 6 и 7 апреля – увязаны, — напомнил Пургин. — 6 апреля произошел захват Обладминистрации (ОГА), третий по счету, но уже окончательный и бесповоротный. Мы знали, что готовы списки на арест 500 человек следующей ночью. У нас тогда все было по-ленински: сегодня – еще рано, а завтра будет уже поздно. Мои ребята, из «Донецкой республики», в основном – ее Макеевского отделения, которым командовал Варяг — Александр Матюшин, по моей просьбе растянули наш баннер на субботнем митинге посреди проезжей части, выстроили людей и пошли. Эти люди и поволокли колонну за собой. Только я и еще четыре человека знали, что мы идем не на СБУ, как было сказано со сцены, а штурмовать Областную администрацию. Это позволило избежать провокаций… Вот так и произошел окончательный штурм. 6 апреля выбор уже был сделан окончательно. Было принято решение идти до конца».

Активисты выдвинулись с площади Ленина, где у подножья памятника проходил митинг, и, перекрыв проезжую часть, по улице Артема большой колонной направились, как тогда казалось многим, в сторону здания СБУ.

Пургин вспоминает, что он и его единомышленники вышли к Обладминистрации очень неожиданно для всех, и штурм произошел практически сразу. На многочисленных видео, которые можно легко найти в Интернете, хорошо видно, что люди не скапливались у здания, не было никакого митинга. Колонна врезалась в милицейский кордон и, проломив щиты, ворвалась в здание Обладминистрации.

При этом, как рассказал ФАН в приватной беседе один из находившихся в этот день в ОГА сотрудников донецкой милиции, он и его коллеги во многом симпатизировали активистам Русской весны и в любом случае считали неприемлемым применение силы в отношении них.

Голосование за суверенитет

На следующий день, 7 апреля 2014 года, в зале ОГА прошло голосование за Декларацию о суверенитете ДНР. Текст документа составил Борис Литвинов, на сегодняшний момент – глава Коммунистической партии ДНР, а редактировали Андрей Пургин и Кирилл Черкашин, экс-декан истфака ДонНУ, политолог, а впоследствии – депутат Верховного совета ДНР первого созыва. Коррективы вносились небольшие и документ прямо с правками, сделанными ручкой, внесли в зал. К сожалению эта версия Декларации не сохранилась.

«7 апреля люди, находившиеся в зале ОГА, объявили себя координационным советом, — рассказывает Андрей Евгеньевич. — Документ с правками был внесен в зал, я поймал ныне покойного Владимира Маковича, попросил Шимановского подержать мегафон. У Маковича был очень серьезный, зычный, левитановский голос, он постоянно выступал на митингах. И он в мегафон зачитал Декларацию. Причем до этого момента о том, что написано в бумагах, знало только три человека, и Маковича среди них не было. Декларация была зачитана, и мы проголосовали за ее текст и за начало подготовки к референдуму, который подтверждал Декларацию. Также было заявлено, что дата референдума будет определена позже. В тексте есть отсылка к Верховному совету и к парламентской республике, коей мы сегодня не являемся. Мы, к сожалению, эту декларацию на сегодняшний день не выполняем...»

По словам Пургина, это – спрессованные события 6-7 апреля, которые стали результатом длительной деятельности в Донецке начиная с 25 января. В этот день прошла большая конференция «Донбасс за Евразийский союз», в которой приняли участие не только жители региона, но и гости из Ростова-на-Дону, Воронежа и даже из Москвы.

«Мы оттуда пошли и разогнали «оранжевый» палаточный городок возле памятника Тарасу Шевченко. То есть события в Донецке начали развиваться еще тогда. 7 апреля стало, в общем-то, финишем. Это уже были действия в легальном поле по подготовке референдума», — отметил Пургин.

Не лишним будет напомнить, что на референдуме, состоявшемся 11 мая 2014 года, абсолютное большинство населения ДНР поддержало суверенитет республики.

Вскоре Андрей Пургин, Денис Пушилин и Александр Бородай направили письмо президенту России Владимиру Путин и главе Совета Федерации с просьбой ввести в регион российские миротворческие силы и принять регион в состав в РФ в качестве одного из субъектов.

Поскольку тогда суверенитет ДНР, как известно, не был передан России, в конце мая 2014 года в техническом порядке была объявлена независимость республики.

Есть о чем жалеть

Андрей Евгеньевич убежден, что голосование за Декларацию о суверенитете было историческим событием, вошедшим в историю.

«И чем больше проходит времени, тем больше это событие имеет значение, — уверен собеседник ФАН. — Возможно, с каждым годом произошедшее тогда и звучит, и выглядит иначе… Но все события весны 2014 года, особенно – референдум, который мы с вами будем вспоминать 11 мая, вошли в историю Донбасса навсегда. Это то, чего в Донбассе не происходило никогда. За всю его историю это – первое событие такого огромного, грандиозного масштаба. Объявление декларации о суверенитете и последовавший референдум — это была фактически революция».

Пургин, несмотря на шесть лет войны, блокады и ряда неоднозначных событий, не жалеет о том, что стоял у истоков Русской весны в Донбассе. Жалеет основатель «Донецкой республики» лишь о том, что украинские военные преступники во главе с Порошенко не понесли заслуженного наказания.

«Я не жалею о том, что тогда произошло, — заявил он ФАН. — 11 мая 2014 года Донбасс совершил свой гражданский подвиг абсолютно добровольно. Украина провела карательную операцию против, с ее точки зрения, «негодного» населения. Украина говорит, что они ввели АТО, потому что пришел Стрелков. Но АТО до захода Стрелкова. То есть, Украина начала карательные действия против собственного населения. Я сожалею только о том, что сейчас где-нибудь в Гааге не судят Порошенко и еще целую группу лиц за убийство от 10 до 50 тысяч человек, которые убиты государством Украина летом 2014 года в ходе карательной операции против мирного населения. Вот об этом на самом деле можно жалеть. Очень жаль, что этого не произошло. Очень жаль, что Европа, закрыв глаза, позволила Украине, как она думала, полицейскую операцию. А на самом деле была проведена кровавая карательная операция против населения Донбасса».

Выбор стороны и формы существования

Основатель легендарного батальона «Восток» Александр Ходаковский, впоследствии ставший известным по своему позывному «Скиф», весной 2014 года возглавлял донецкое антитеррористическое спецподразделение «Альфа», относившееся к СБУ. Незадолго до исторических событий в зале ОГА он вернулся из Киева, где воочию видел, что происходило на Майдане.

«Когда пришел момент водораздела, всем пришлось определяться, — вспоминает он. — Добрая половина моих офицеров добровольно переехала на ту сторону, и сейчас они с нами воюют. Такой вот драматический момент… Естественно, с момента занятия мною определенной общественной позиции я прекратил числить себя действующим сотрудником и применил свой опыт, свои знания уже на другом поприще. Пришлось создавать ополчение и передавать ему свои знания, навыки, умение, понимание, создавая из этих людей более-менее боеспособное подразделение».

7 апреля 2014 года Ходаковский и его единомышленники, в том числе – из числа «альфовцев», занимались решением насущных задач, начав подготовку к худшим вариантам, серьезно задумываясь о том, что скоро, возможно, придется воевать.

«Мы еще не знали, что будет, и думали, что нашим противником станут некие радикалистские формирования, сформированные из участников майдана, — отмечает он. — Здесь у нас были вербовочные пункты «Правого сектора»1 (запрещенная в России экстремистская организация), вербовавшие нашу несознательную молодежь, которая проходила обкатку в Киеве, а потом готовилась «поездами дружбы» отправиться сюда».

Ходаковский уже тогда понимал, что речь идет только в сроках – когда начнется конфликт. Но, по его словам, то, что это произойдет, читалось из всего и любая логика говорила дончанам именно об этом.

«При этом мы видели, как действовала наша элита, и понимали, что она находится не на нашей стороне, — констатирует он. — Отдельные собственники выводили коллективы заводов и так далее, чтобы те выступали за «единую Украину». Мы столкнулись с системным противником, который обладал и людским, и финансовым ресурсами. Донецкие правоохранительные органы не хотели воевать со своим народом, но тем не менее весь аппарат был на стороне «элиты». Они единым фронтом выступали против нас. А мы еще были дезорганизованы, только формировались, еще не представляя из себя некой силы. Но времени на раскачку у нас не было, и уже 9 мая мы выводили на площадь Ленина готовые подразделения».

Одновременно с этим в Донецке шел политический процесс. Вся Обладминистрация была окружена средствами защиты в виде покрышек, брусчатки. Активные люди проводили заседания. В городе и регионе в целом местами присутствовала украинская власть, не до конца на тот момент покинувшая территорию.

Тогда еще была надежда добиться от областного совета, представленного в основном «Партией регионов», неких политических решений в плане крена в сторону России, в сторону Москвы. Но к сожалению добиться от них ничего не удалось, и, соответственно, активистам Русской весны пришлось брать ситуацию под контроль, в свои руки, и принимать решение о провозглашении Донецкой Народной Республики.

«Это был политический акт, на тот момент еще пока ничем не подкрепленный, скорее – декларативный, — считает Скиф. — Ну а потому, когда уже началась война, начались все наши обстоятельства, которые длятся уже шесть лет, это стало нашей жизнью и руководством к действию».

Вместе с тем, напоминает он, в 2014 году также были очень сильны идеи Новороссии, с которой конкурировала идея Донецкой Народной Республики, как формы существования жителей региона. Ходаковский хорошо помнит, что тогда идеи Новороссии доминировали, а идея ДНР не была основополагающей.

«Мы считали, что в состоянии оставить Юго-Восток в пророссийской зоне под контролем местного самоуправления, чистым от постмайданных обстоятельств, — добавляет он. — Мы считали, что в состоянии справиться с этой задачей. Мы ставили перед собой задачу образования Новороссии, как более основательного государства, основой для которого должны были стать территории Донецкой и Луганской областей. Потом с течением времени обстоятельства внесли свои коррективы, и мы жестко зацементировались на идее создания ДНР. Но для меня это все равно форма самоуправления. На сегодняшний день мы не сумели реализовать наши планы и задачи, которые стояли и до сих пор стоят перед нами, и имеем то, что имеем. Но я считаю, что эта ситуация – временная, и в перспективе все может радикально поменяться».

Для Ходаковского образование ДНР как формы существования – объективное и оправданное явление. Но цели и задачи, стоящие перед ним и его единомышленниками — гораздо шире, и именно из этого они исходят.

По мнению основателя батальона «Восток», привязываться к терминологии не имеет смысла. Будущее государство может назваться «Новороссия», «Малороссия» или как-то иначе, но главное, что речь идет о территории, свободной от последствий майдана.

«При этом мы не должны ограничиваться какой-то межой, это должна быть постоянная работа. Ну а что реально удастся сделать – зависит от политической конъюнктуры, и от других обстоятельств. Но в любом случае мы должны ставить перед собой задачи, которые не ограничивают нас», — убежден Александр Ходаковский.

Напомним, что, хотя спусковым механизмом для начала конфликта в Донбассе послужили события в Киеве, закончившиеся незаконным переворотом и приходом к власти радикальных сил, о возможности войны на Юго-Востоке Украины задолго до этого говорили многие эксперты. Причем речь не только о российских экспертах и политологах. Несколько авторов фантастических произведений, живущих на территории современных ДНР и ЛНР, практически одновременно выпустили книги, в которых описывались события, аналогичные тому, что происходит в Донбассе последние шесть лет.

В данный момент конфликт продолжается. В нарушении Минских договоренностей ВСУ ежедневно обстреливают территорию республик, в результате чего гибнут мирные жители и защитники республик.

1 Организация запрещена на территории РФ.