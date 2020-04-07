Профессор Бронштейн объяснил колоссальное число погибших от коронавируса в Италии

Москва, 7 апреля. Резкая вспышка коронавируса в Италии и колоссальное число летальных случаев обусловлены несколькими причинами, заявил глава многопрофильной клиники «Центр эндохирургии и литотрипсии», академик РАЕН, профессор, заслуженный врач РФ Александр Бронштейн.

По словам профессора, вспышка коронавируса в Италии обусловлена тем, что в страну приезжают туристы со всего мира, особенно много гостей из Китая. Но также не стоит забывать и о менталитете итальянцев, отметил врач.

«Италия — это особая страна. Такого количества туристов, как там, не было нигде, включая китайцев. Вторая причина — их менталитет. Они ведь бесшабашные люди, которые, несмотря на предупреждения, не признавали никаких правил, продолжали встречи», — рассказал Бронштейн в комментарии MK.ru.

Академик добавил, что не уверен, что заявленное число погибших от коронавируса в Италии соответствует действительности. Врач объяснил, что в Италии большой процент пожилого населения. У всех людей в возрасте имеется целый комплекс хронических заболеваний. В этой ситуации коронавирус стал пусковым механизмом для их обострения, отметил врач.

«Можно ли после этого записывать их в число умерших от коронавируса — вопрос», — добавил Бронштейн.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса.

По данным на 7 апреля, число заболевших коронавирусом в мире превысило 1,4 млн человек, свыше 81 тысяч человек скончались. В Италии число заболевших составляет 135 тысяч человек, погибли более 17 тысяч человек.