Петербуржцы игнорируют карантин ради шашлыков в парке. ФАН-ТВ

Непривычно теплый день выгнал петербуржцев на улицу. Несмотря на все запреты посещать общественные места, люди вновь вышли в парки с мангалами. Не менее сотни байкеров собрались в излюбленном месте на стрелке Васильевского острова. Спортивная площадка на Крестовском острове также была полна людей. На пляжах в Красносельском районе собрались семьи с детьми. Не стоит и говорить, что рекомендации о расстоянии в полтора метра были напрочь забыты.

Улицы Петербурга патрулирует полиция. Ее сотрудники предупреждают жителей города о запрете скоплений людей, призывают оставаться дома и заботится о своем здоровье. Стражи порядка подъехали и к «шашлычникам» в Парке трехсотлетия. Им сделали замечание и попросили покинуть территорию. Несмотря на это молодежь продолжила трапезу, проигнорировав указания органов правопорядка.