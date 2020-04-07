Иммунолог Скорпилева оценила шансы сокращения сроков карантина в России

Москва, 7 апреля. Заявленное президентом Владимиром Путиным возможное сокращение карантина в России будет зависеть от того, когда страна пройдет пик эпидемии коронавируса, говорит врач-иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

Ранее Владимир Путин заявил, что проводит консультации со специалистами о возможности сокращения карантина из-за пандемии. Глава государства подчеркнул, что власти тщательно следят за ситуацией и учитывают опыт других государств.

По словам Скорпилевой, Россия в отличие от других стран действует на опережение. Она говорит, что большинство государств спохватились только после того, как массово начали фиксироваться летальные случаи. Как она подчеркивает, предсказать точную дату окончания карантинных мер в стране сложно — опыта борьбы с подобной пандемией у мира нет. Скорпилева говорит, что можно лишь ориентироваться на международную практику с учетом российских реалий.

«Так, в Италии карантин продолжается уже больше месяца. Болгария ушла на самоизоляцию примерно в одно время с РФ и отменять режим раньше 13 мая не собирается», — подчеркивает иммунолог.

По ее словам, шансы на сокращение карантина в России невелики — максимум на несколько дней. Ситуация зависит от пика эпидемии. Его прохождение будет характеризоваться устойчивым ежедневным снижением числа случаев заражения и смертей в течение определенного периода.

«На то, когда мы его пройдем, будут влиять сразу несколько факторов. Один из них — погодный, он уже постепенно вступает в силу, но в разных регионах России с различной интенсивностью», — говорит Скорпилева.

Недавно глава федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России ориентировочно наступит через 2 недели, передают «Известия».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.