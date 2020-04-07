Американский врач объяснил, почему США вышли в лидеры по заражению COVID-19

Вашингтон, 7 апреля. Сотрудник больницы Джона Хопкинса в американском штате Мэриленд Сева Полоцкий объяснил лидерство страны по заболеваемости новым типом коронавируса.

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Соединенных Штатах растет по экспоненте во всех штатах. К 7 апреля число смертей превысило 11 тысяч, последние два дня в стране от COVID-19 умирает более тысячи человек. Лидером является штат Нью-Йорк. По словам Полоцкого, этот регион крайне плохо защищен от эпидемий.

Основной причиной такого развития событий Полоцкий называет высокую плотность населения (около 8,5 млн человек в городе и свыше 20 млн в агломерации), его интернациональность и обширные связи с другими странами. Еще один фактор: безответственность населения. Первый человек с подтвержденным диагнозом заразил 70 горожан до того, как его удалось вычислить и изолировать.

До того, как были введены ограничительные меры, вирус успел максимально распространиться. При этом особенности местной медицины таковы, что необходимую помощь могут получить не все.

«Вирус быстро распространяется. И нет никаких признаков, что это уменьшится», — цитирует слова врача «Экономика сегодня».

По данным на 7 апреля, в США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 368 241, передает «Газета.ру». От COVID-19 излечились 19 828 пациентов. В Нью-Йорке от коронавируса умерли около трех тысяч человек. Их временно будут хоронить в парках из-за нехватки мест в моргах.

Во вторник президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она, по его мнению, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае. По его словам, ВОЗ «облажалась». Он добавил, что, «к счастью», с самого начала «отверг совет ВОЗ держать открытыми границы с Китаем».