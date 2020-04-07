«Одноклассники» запустили для пользователей онлайн-марафон караоке

Москва, 7 апреля. Социальная сеть «Одноклассники» и телеканал RU.TV запустили онлайн-марафон музыкальных клипов с караоке для тех, кто на карантине.

По будням до 30 апреля в официальной группе телеканала RU.TV будут проходить часовые эфиры с видеоклипами известных исполнителей. Вечер караоке можно устроить с 20.00.

В подборку включены любимые песни Димы Билана, Ани Лорак, Макса Барских, Сергея Лазарева, группы «Руки вверх» и других популярных музыкантов.

Одна из крупнейших российских социальных сетей помогает пользователям пережить карантин. «Одноклассники» запустили несколько развлекательных проектов.

Следить за онлайн-событиями, в том числе, за виртуальными прогулками по музеям и трансляциями театральных постановок можно через афишу «Дома – это ОК!».

Ранее сообщалось, что для пользователей «Одноклассников» выступили онлайн Сосо Павлиашвили, Митя Фомин, «Сурганова и оркестр», «Бурито». Многие звезды шоубизнеса устраивают трансляции в Instagram и на других популярных платформах.