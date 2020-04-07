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Сбежавшего из-под карантина петербуржца доставили в обсерватор в «Заре»

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Сбежавшего из-под карантина петербуржца доставили в обсерватор в «Заре»

Санкт-Петербург, 7 апреля. Сбежавшего из-под карантина в больнице Святого Георгия пациента обнаружили дома и доставили вместе с семьей в обсерватор в пансионате «Заря».

По данным правоохранителей, 38-летний мужчина был помещен под карантин 27 марта после контакта с заболевшим коронавирусом. Пациент и прежде нарушал режим изоляции и пытался сбежать из больницы.

Полицейским удалось найти беглеца дома на Индустриальном проспекте. Его принудительно доставили в «Зарю» вместе с семьей. В настоящий момент устанавливается, с кем контактировал пациент во время побега. Следователи рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении беглеца.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58. В Петербурге подтверждено 295 случаев заболевания, два человек скончались, 33 – выздоровели.

Сбежавшего из-под карантина петербуржца доставили в обсерватор в «Заре»

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