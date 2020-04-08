Цеков высмеял экс-послов США за «дилетантские рассуждения» о возврате Крыма из-за пандемии

Экс-послы США в Киеве предложили воспользоваться пандемией коронавируса для давления на Россию с целью возврата Крыма Украине. Однако сенатор Сергей Цеков назвал совершенно «дилетантскими рассуждениями» такие предложения от представителей политической элиты США.

Три бывших дипломата — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в журнале NPR написали, что текущая ситуация по распространению инфекции и падение цены на нефть предоставили Вашингтону и его союзникам «неожиданную возможность». По их словам, США могут предложить снять с России санкции в обмен на завершение конфликта на Украине.

«Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться», — уверены они.

Они также допускают, что в случае возвращения Крыма Киеву «можно будет отменить и другие санкции».

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что это заявление очень характеризует представителей американской политической верхушки.

«У них абсолютно примитивное представление о внешнеполитических и внутриполитических процессах. Это совершенно дилетантские рассуждения о состоянии того или иного государства в политическом, экономическом, социальном смысле, — пояснил Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей. — В результате этого дилетантизма и отсутствия представления о ситуации в том или ином государстве делаются такие выводы. Теперь понятно, почему Америка испытывает такие большие проблемы, в том числе с коронавирусом. Вот эти личности находятся в руководстве США».

Собеседник ФАН подчеркивает, что пребывание Крыма в составе Украины отразилось бы на нем негативно. Сейчас Украина находится в тяжелом положении даже не с точки зрения распространения коронавируса в стране, а с точки зрения социально-экономических проблем. По его словам, страна практически «на грани катастрофы». В этом плане ситуация с коронавирусом укрепила осознание правильности выбора всех крымчан по воссоединению с Россией в 2014 году.

«Наше нахождение в России — это огромное счастье именно в таких ситуациях. Мы понимаем, что находимся в государстве, которое системно занимается проблемами. Государство успешно справляется с пандемией коронавируса. Идет системная и планомерная работа, которая гражданам РФ, проживающим в Крыму, дает очень большую уверенность. Поэтому, как говорится, не дождутся [возврата Крыма]. Пускай они думают, как решать собственные проблемы, потому что они как снежный ком наваливаются», — добавил Цеков.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Россия предпринимает все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.

Напомним, отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне госпереворота в Киеве, который произошел в 2014 году. Новые власти развернули военную кампанию против республик Донбасса, которые не приняли итоги Майдана, а Россию стали обвинять в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны.

При этом в состав РФ в 2014 году вошел Крым в результате всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Однако Киев по-прежнему считает Крым собственной временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».