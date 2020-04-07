Россиянка рассказала о жестком карантине в Перу

Лима, 7 апреля. Власти Перу на фоне пандемии коронавируса ввели жесткий карантин и комендантский час. О том, какая ситуация сложилась в стране, рассказала видеограф из Москвы Анисия Борознова.

Россиянка прилетела в Перу еще в конце февраля, но домой из Куско вернуться не смогла — в стране ввели жесткие карантинные меры. По ее словам, власти Перу еще 15 марта, когда было чуть больше 40 случаев заражения, объявили чрезвычайное положение и закрыли границы.

«Все развивалось стремительно», — вспомнила девушка.

Теперь граждане и гости страны обязаны находиться дома или в отелях. Полиция, по словам Борозновой, строго следит за соблюдением карантина. В стране работают только магазины, аптеки и банк, а вот заказать товары онлайн у людей нет никакой возможности.

Туристка рассказала, что на время карантина действует запрет на продажу алкоголя, однако магазины все равно торгуют спиртным. Поэтому правоохранители могут потребовать предъявить документы и проверить сумку.

В воскресенье, по ее словам, никому нельзя появляться на улице, а остальные дни недели разделили для мужчин и женщин.

«Мужчины могут выходить в понедельник, среду, пятницу, а женщины, соответственно, во вторник, четверг и субботу», — объяснила россиянка.

По ее словам, жители страны и туристы соблюдают дистанцию, носят маски и перчатки, что стало обязательным требованием. В Перу зафиксировано, по последним данным, более 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, 92 смерти.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Коронавирус быстро распространился из Китая по миру и охватил уже более 170 стран. Его жертвами стали свыше 79 тысяч человек, заразились более миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

Больше всего пострадали от инфекции США, Италия и Испания. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. Тому есть ряд доказательств, например, банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Ранее живущая в Италии гражданка РФ Лина Султаматова в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала о том, что сейчас происходит в европейской стране, и почему там наибольшее количество жертв COVID-19.