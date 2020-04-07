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СК и прокуратура Москвы по обращению граждан проверят «Новую газету» на связи с террористами

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СК и Прокуратура Москвы по обращению граждан проверят «Новую газету» на связи с террористами

Проверкой наличия связей «Новой газеты» с террористическими группировками по обращению граждан РФ, согласно уголовно-процессуальному законодательству, займутся Следственный комитет и прокуратура Москвы. Информацию об этом сообщил источник в столичном надзорном ведомстве.

Подозрение в наличии контактов «Новой газеты» с боевиками запрещенных в России террористических группировок появилось после публикации материала от 9 марта 2020 года под названием «Чтоб стрелять из Калашникова, много пальцев не нужно». Репортаж подготовил специальный корреспондент Вадих Эль-Хайек.

Лидеры боевиков в Сирии — источники «Новой газеты»

Одним из источников получения информации для статьи «Новой газеты» стал Риад аль-Асад, которого считают создателем «Свободной сирийской армии» (ССА). Бывший глава боевиков назвал российские войска, находящиеся на территории Сирии по приглашению ее лидера Башара Асада, «оккупантами».

СК и Прокуратура Москвы по обращению граждан проверят «Новую газету» на связи с террористами

По словам источника «Новой газеты», российские военные «помогали убивать сирийский народ». В беседе с журналистами издания он также обвинил военных РФ в гибели турецких солдат в Идлибе. При этом официальное заявление Минобороны подтвердило, что военные Турции погибли в расположении боевиков запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Другой контакт «Новой газеты» состоялся с боевиком ССА, представленным изданием как Халед Рахаль. Он призывал российский народ выходить на митинги в России и требовать от президента Владимира Путина прекращения поддержки Башара Асада.

СК и Прокуратура Москвы по обращению граждан проверят «Новую газету» на связи с террористами

Риад аль-Асад является дезертиром ВВС Сирии и ярым сторонником джихадистов, который заявлял, что революция в арабском государстве невозможна без использования террористов-смертников. Также боевик открыто поддерживал террористов запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1, называя их «братьями в исламе».

Стоит отметить, что подготовивший репортаж спецкор «Новой газеты» Вадих Эль-Хайек ранее участвовал в создании материала «Школа номер один», посвященного 15-летию террористического акта в Беслане. Корреспондент общался с одним из главарей чеченских бандгруппировок Ахмедом Закаевым, которому удалось скрыться от правосудия в Великобритании.

СК и прокуратура Москвы проверят «Новую газету» на связи с террористами

В материале «Новой газеты» не указаны способы и детали получения сведений от источников, выступающих боевиками и лидерами террористических организаций. Опубликованная статья вызвала общественный резонанс и недовольство российских граждан, требовавших проверки издания на связи с террористическими группировками и их боевиками.

Ранее сообщалось, что резонансный материал привел к десяткам обращений граждан в правоохранительные органы.

«Зафиксированы десятки обращений от граждан РФ. Люди пишут в ФСБ, Генпрокуратуру, Главную военную прокуратуру, Следственный комитет заявления с требованием проверить «Новую газету» на пособничество террористам», рассказал собеседник издания «Накануне».

Источник нашей редакции в столичной прокуратуре сообщил, что материал проверки, поступивший от граждан в различные правоохранительные и надзорные органы, согласно ст. 151 УПК РФ, был направлен по подследственности в прокуратуру Москвы. По словам источника, аналогичный материал поступил и следователям московского управления Следственного комитета.

СК и Прокуратура Москвы по обращению граждан проверят «Новую газету» на связи с террористами

Сотрудникам столичных ведомств предстоит определить, является ли материал «Новой газеты» пропагандой терроризма и имеет ли редакция издания связи с радикальными группировками, действующими на территории России и зарубежных государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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