СК и прокуратура Москвы по обращению граждан проверят «Новую газету» на связи с террористами

Проверкой наличия связей «Новой газеты» с террористическими группировками по обращению граждан РФ, согласно уголовно-процессуальному законодательству, займутся Следственный комитет и прокуратура Москвы. Информацию об этом сообщил источник в столичном надзорном ведомстве.

Подозрение в наличии контактов «Новой газеты» с боевиками запрещенных в России террористических группировок появилось после публикации материала от 9 марта 2020 года под названием «Чтоб стрелять из Калашникова, много пальцев не нужно». Репортаж подготовил специальный корреспондент Вадих Эль-Хайек.

Лидеры боевиков в Сирии — источники «Новой газеты»

Одним из источников получения информации для статьи «Новой газеты» стал Риад аль-Асад, которого считают создателем «Свободной сирийской армии» (ССА). Бывший глава боевиков назвал российские войска, находящиеся на территории Сирии по приглашению ее лидера Башара Асада, «оккупантами».

По словам источника «Новой газеты», российские военные «помогали убивать сирийский народ». В беседе с журналистами издания он также обвинил военных РФ в гибели турецких солдат в Идлибе. При этом официальное заявление Минобороны подтвердило, что военные Турции погибли в расположении боевиков запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Другой контакт «Новой газеты» состоялся с боевиком ССА, представленным изданием как Халед Рахаль. Он призывал российский народ выходить на митинги в России и требовать от президента Владимира Путина прекращения поддержки Башара Асада.

Риад аль-Асад является дезертиром ВВС Сирии и ярым сторонником джихадистов, который заявлял, что революция в арабском государстве невозможна без использования террористов-смертников. Также боевик открыто поддерживал террористов запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1, называя их «братьями в исламе».

Стоит отметить, что подготовивший репортаж спецкор «Новой газеты» Вадих Эль-Хайек ранее участвовал в создании материала «Школа номер один», посвященного 15-летию террористического акта в Беслане. Корреспондент общался с одним из главарей чеченских бандгруппировок Ахмедом Закаевым, которому удалось скрыться от правосудия в Великобритании.

СК и прокуратура Москвы проверят «Новую газету» на связи с террористами

В материале «Новой газеты» не указаны способы и детали получения сведений от источников, выступающих боевиками и лидерами террористических организаций. Опубликованная статья вызвала общественный резонанс и недовольство российских граждан, требовавших проверки издания на связи с террористическими группировками и их боевиками.

Ранее сообщалось, что резонансный материал привел к десяткам обращений граждан в правоохранительные органы.

«Зафиксированы десятки обращений от граждан РФ. Люди пишут в ФСБ, Генпрокуратуру, Главную военную прокуратуру, Следственный комитет заявления с требованием проверить «Новую газету» на пособничество террористам», — рассказал собеседник издания «Накануне».

Источник нашей редакции в столичной прокуратуре сообщил, что материал проверки, поступивший от граждан в различные правоохранительные и надзорные органы, согласно ст. 151 УПК РФ, был направлен по подследственности в прокуратуру Москвы. По словам источника, аналогичный материал поступил и следователям московского управления Следственного комитета.

Сотрудникам столичных ведомств предстоит определить, является ли материал «Новой газеты» пропагандой терроризма и имеет ли редакция издания связи с радикальными группировками, действующими на территории России и зарубежных государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.