В ВОЗ назвали преждевременными прогнозы окончания пандемии

Москва, 7 апреля. Прогнозы окончания пандемии коронавируса являются преждевременными, сейчас важно снизить количество заражений, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

«Об этом еще рано говорить, сейчас делается моделирование в разных странах», — сказала Вуйнович в ответ на вопрос о сроках окончания пандемии.

По словам представителя ВОЗ, необходимо, чтобы снизилась заболеваемость.

«Когда это произойдет — не завтра, не на следующей неделе, и все будет зависеть от того, какие меры будут приниматься, того, как вирус пройдет через популяцию, население», — добавила эксперт.

Вуйнович сообщила, что в настоящий момент в нескольких странах, в том числе и в РФ ведутся научные исследования выработки иммунитета к коронавирусу. Она не исключила, что первые результаты могут появиться в течение двух недель.

По данным на 7 апреля, число заболевших коронавирусом в мире превысило 1,3 млн человек, почти 80 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58.

Вуйнович также призвала Россию не отказываться от режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Представитель ВОЗ подчеркнула важность соблюдения дистанции между людьми.