Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми

Москва, 7 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, в апреле — июне текущего года будут производиться ежемесячные выплаты в объеме 5 тыс. рублей россиянам, имеющим право на меры господдержки.

Выплаты будут осуществляться на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Чтобы успеть получить выплаты, нужно будет обратиться за их назначением не позднее 1 октября.

Правительству поручено обеспечить финансирование исполнения указа. В том числе, нужно предусмотреть расходы на доставку ежемесячных выплат.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Днем ранее глава российского Минтруда Антон Котяков сообщил, что на поддержку семей с детьми в России будет выделено порядка 200 млрд рублей, передавала «Газета.ру». 140 млрд рублей из этой суммы предназначены для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Вторая часть — для семей с детьми до трех лет.

Напомним, 25 марта Путин в обращении к нации в связи с распространением коронавируса заявил, что семьям, имеющим право на маткапитал, предлагается в ближайшие три месяца выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет, передавал RT. Глава государства подчеркнул, что такая поддержка особенно важна для семей, где дети в настоящее время не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за детьми.