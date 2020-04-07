Глава ЦРБ Реутова попросил «Альянс врачей» не мешать работе больницы во время эпидемии

Москва, 7 апреля. Главный врач реутовской больницы Гарик Хачатрян рассказал, как участники профсоюза «Альянс врачей» пытаются проникнуть на территорию учреждения, игнорируя карантин, и попросту мешают сотрудникам заниматься своей работой в такое сложное время.

«Они якобы пришли передать благотворительную помощь, мы объяснили, что, во-первых, не нуждаемся в ней — больница полностью обеспечена всеми средствами индивидуальной защиты», — рассказал Хачатрян в комментарии телеканалу 360.

По его словам, у медиков есть защитные маски (25 тыс.), респираторы 2 класса и 3 класса (450 шт и 550 шт, соответственно), 12 многоразовых защитных костюмов, 80 одноразовых защитных костюмов, 1000 одноразовых халатов, 130 штук очков. Таким образом, как подчеркнул Хачатрян, больница не нуждается в помощи «Альянса врачей», а если будет необходимо учреждению помогут областное правительство и региональный Минздрав.

Хачатрян также обратил внимание, что «Альянс врачей» размещал в соцсетях видеообращение, которое якобы было сделано от лица сотрудников реутовской больницы, хотя на самом деле на кадрах — медработники Покровской больницы Петербурга.

«Ситуацию, которая сейчас разворачивается вокруг реутовской больницы, считаю заранее спланированной, в тот момент, когда мы круглосуточно боремся за жизни пациентов в это непростое время», — с возмущением заявил он.

Ранее действия «Альянса врачей» раскритиковал и глава Реутова Станислав Каторов. По его мнению, «Альянс» занимается провокациями. Чиновник обратил внимание, что средств защиты в реутовской больнице хватит минимум на четыре месяца. Помимо этого, он призвал людей доверять официальной информации и проверять сообщения, которые появляются в Сети.

Отметим, что «Альянс врачей» и ранее занимался вбросами ложной информации, как и стоящий за ним признанный иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Навального.

В частности, профсоюз пытался раздуть скандал вокруг Богдановичской ЦРБ, заявив о «сотнях возмущенных врачей», хотя по факту выяснилось, что речь идет о трех прачках и слесаре. Не обошел вниманием профсоюз и НМИЦ онкологии им. Блохина, попытавшись попиариться за счет больных детей.

Ранее глава профсоюза Анастасия Васильева нарушила режим самоизоляции (ее родственники вернулись из ОАЭ) и подвергла опасности врачей двух больниц в Новгородской области, решив передать им защитные средства, в которых они не нуждались.