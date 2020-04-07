 Сирийские наемники на службе ПНС могут вернуться домой при сдаче оружия, заявили в ЛНА

Триполи, 7 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) выразила готовность помочь в возращении домой сирийским наемникам, воюющим на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Соответствующее заявление сделал Ахмад Мисмари в рамках одного из брифингов.

Генерал-майор подчеркнул, что главное командование ЛНА дает последний шанс сирийским радикалам, которых Турция обманом заманила в Ливию. По его словам, армия Халифы Хафтара поможет им вернуться на родину и готова обеспечить их безопасность. Для этого джихадисты должны отказаться от любых боевых действий и сложить оружие. После капитуляции им гарантировано хорошее обращение и содействие в возвращении домой.

Напомним, согласно данным ЛНА, в Ливии находится около 7 тысяч сирийских наемников, переброшенных в страну турецкими военными. Именно Анкара стала главной причиной эскалации внутриливийского кризиса — Турция открыто поддержала незаконное ПНС, утратившее свою легитимность еще два года назад. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и лидер ПНС Файез Саррадж подписали соглашения о перераспределении морских границ и военном сотрудничестве. На основе последнего Анкара поставляет в Ливию оружие, боеприпасы и военную технику. Кроме того, в сирийском Идлибе усилиями Турции активно вербуются террористы, которым предлагается зарплата в $2000 за участие в боях на стороне ПНС. Однако на деле оказывается, что Анкара не стремится платить жалование боевикам, уже попавшим в североафриканскую страну. Ранее террорист сирийской группировки «Фейлак аль-Маджд» рассказал, что наемники в течение трех месяцев не получали денег. Многие боевики отказываются выполнять приказы своих командиров, за это ПНС отправляет их в тюрьмы.