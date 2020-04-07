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Лещенко признался, что Малахов подбил его нарушить режим самоизоляции

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Лещенко признался, что Малахов подбил его нарушить режим самоизоляции

Народный артист России Лев Лещенко во время прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказал, как перенес новую коронавирусную инфекцию.

«Я жив-здоров. И моя жена тоже. У нас нет никакого вируса. Вчера мы приехали из Коммунарки домой. Я смотрю, как бегают мои собачки, наслаждаюсь и радуюсь жизни, тому, что я успокоился.

Благодаря чему это произошло? Благодаря тому, что, во-первых, рядом была моя супруга, мы были в одной палате, а во-вторых, потому что я попал в эту уникальную совершенно страну, в этот госпиталь невероятный, оснащенный по последнему слову техники. Замечательные доктора, молодые ребята, врачи, сестры, которые бросили всю свою личную жизнь, чтобы справиться с эпидемией, чтобы вылечить нас, подарить нам надежду. И мы должны им помогать. Наверно, режим самоизоляции, режим карантина должен соблюдаться. Потому что это позволит нам быстрее выскочить из этой ситуации», — поделился Лещенко с телезрителями.

Рассказывая о своей болезни, артист отметил, что хорошо себя чувствовал, не было ни высокой температуры, ни кашля с насморком, никаких других симптомов. Но на первой компьютерной томографии у него выявили вирусное воспаление легких. А потом тест на коронавирус, результаты которого пришлось ждать несколько дней, поскольку анализ делался в Новосибирске, оказался положительным.

«Мне, наверно, повезло. Я не так тяжело болел. Просто у меня оксигенация в крови была низковатая. Это самый главный показатель, за которым надо следить. У меня он упал где-то до 88%, и врачи сказали: «Давайте все-таки положим Льва Валерьяновича в палату интенсивной терапии». Немножко кислороду [давали], но я не лежал на ИВЛ. Ее делают, когда отекают легкие. А я просто был в палате под наблюдением», — подчеркнул Лещенко.

Лещенко признался, что Малахов подбил его нарушить режим самоизоляции

Артист посетовал: сейчас его упрекают в том, что, вернувшись из-за границы, он не соблюдал режим самоизоляции, а был на светских мероприятиях и телевидении.

«За что меня сейчас костерят, так это за то, что 17 марта я пришел к Малахову на передачу о Вале Толкуновой. Было десятилетие ее памяти. А я Андрею говорил и всем другим, что только что приехал, что я в режиме самоизоляции. На что мне Андрюша сказал: «Да ладно, Лев Валерьянович, будем болеть все вместе», — вспомнил Лещенко.

При этом певец заявил, что участвовал в телепрограмме, чтобы поднять настроение россиянам, и призвал людей не нервничать и не паниковать из-за плохих новостей, а обращать внимание на что-то доброе и хорошее.

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