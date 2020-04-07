ВОЗ призвала Россию не отказываться от режима самоизоляции

Москва, 7 апреля. России сейчас не стоит отказываться от режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Отказываться сейчас от изоляции противоречило бы рекомендациям эпидемиологов и ВОЗ, потому что тестирование, идентификация случаев, контактов и их изоляция — самые главные способы противодействия вирусу», — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, представитель ВОЗ подчеркнула важность соблюдения дистанции между людьми. По ее словам, если выйти из самоизоляции, то нет гарантии, что получится соблюдать дистанцию.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58.