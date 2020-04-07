«Нафтогаз» собирается предъявить «Газпрому» новые претензии на 17,3 млрд долларов

Киев, 7 апреля. «Нафтогаз» собирается предъявить «Газпрому» новые претензии на 17,3 миллиарда долларов. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, этот вопрос в настоящее время изучает наблюдательный совет «Нафтогаза».

«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» еще на сумму 17,3 миллиарда долларов», — написал Витренко в Facebook

Исполнительный директор добавил, что в связи с этим сейчас среди главных задач «Нафтогаза» — контроль за исполнением нового транзитного контракта с «Газпромом» и за тем, чтобы он «не сорвался», передает НСН.

В последние годы Украина получала российский газ по реверсу из стран Евросоюза вместо того, чтобы приобретать топливо у РФ напрямую. В конце прошлого года Киев заключил с Москвой контракт на транзит российского газа. Как сообщил гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

Россия при этом добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Киева и отмены украинского антимонопольного штрафа. Витренко заявлял, что украинская сторона довольна условиями газового контракта и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны.

Однако в феврале этого года он объявил, что «Нафтогаз» изучает возможность новых исков к «Газпрому».