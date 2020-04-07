Турция прикрывается борьбой с коронавирусом, чтобы подтолкнуть боевиков на атаки в Идлибе

Невыполнение взятых обязательств, регулярные поставки военной техники и стройматериалов, а также поддержка боевиков — политолог Владимир Шаповалов объяснил Федеральному агентству новостей (ФАН), почему за декларируемым Анкарой перемирием скрываются планы на агрессию в Идлибе.

Официальные представители Министерства обороны Турции сообщили о сокращении числа военных операций с участием своих военнослужащих на территории Сирии. Причиной снижения активности Вооруженных сил Турции заявлена угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Как замечают представители турецкого Минобороны, чтобы снизить риски заражения своих военнослужащих, им необходимо сократить количество перемещений и ввести практику дезинфекции военной техники.

Однако несмотря на заявление Анкары, количество конвоев, проходящих через погранперехрод «Кафр Лусин» на северо-западе Сирии, не уменьшилось. Они все также регулярно движутся с турецкой стороны по направлению к наблюдательным пунктам турок в провинции Идлиб.

Так, сегодня утром сообщалось об очередном конвое Турции, который перешел упомянутый погранпереход. Помимо военной техники он включал в себя грузовики с водой, логическим оборудованием и стройматериалами. Очевидно, что отказываться от своих амбициозных планов удерживать северо-запад Сирии никто в Анкаре не собирается.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФАН объяснил, почему заявленное сокращение активности турок в Сирии не соблюдается.

Трудное положение

По словам собеседника ФАН, Турция сейчас оказалась в сложной ситуации, ведь весь мир выступает за прекращение не просто военных конфликтов, но даже каких-то действий военного характера. Такие призывы можно услышать, как от международных организаций вроде ООН, так и от ответственных стран.

«Все понимают, что военные действий в условиях пандемии коронавируса COVID-2019 чреваты масштабным бедствием и настоящей катастрофой, ведь они препятствуют борьбе с вирусом. В этих условиях, миру нужно объединиться и прекратить выяснение отношений при помощи оружия. Своим заявлением Турция демонстрирует приверженность этому принципу, но только декларативно — Анкара подчиняется общей тенденции и риторике лишь на словах. Мы видим, что Турция не собирается выполнять взятые на себя обязательства, поскольку стремится использовать ситуацию с пандемией для решения своих задач, в том числе в Сирии. Это двуличная, неискренняя политика», — замечает Владимир Шаповалов.

Напряженность на юге Идлиба

Особое внимание заслуживает активность военнослужащих Турции на юге от трассы М4 «Латакия – Алеппо», которая согласно московским соглашениям от 5 марта должна была стать центром коридора безопасности.

Накануне местные жители зафиксировали турецкий конвой в районе хребта Джебель-эз-Завие, который содержал большое количество бетонных блоков. По словам Владимира Шаповалова, поставляемые Турцией стройматериалы могут быть использованы протурецкими вооруженными боевиками для создания укреплений.

«Естественно, это стройматериалы для создания мощных оборонительных укреплений, которые позволят не только взять под контроль трассу М4, но и территории, прилегающие южнее ее. Это очень серьезная проблема, поскольку эта зона была ранее очищена от вооруженных боевиков, но в настоящий момент Турция попустительствует тому, чтобы радикальные формирования вновь захватывали эти земли. Все это делается вопреки московским соглашениям: ни патрулирования по трассе, ни демилитаризации зоны вокруг М4 не происходит», — говорит политолог.

Агрессивная стратегия

Заявление о снижении активности военнослужащих Турции в Сирии с учетом намерений Анкары в Идлибе следует рассматривать как возможность сознательно дать возможность боевикам нарушать договоренности, провоцируя развитие конфликта на северо-западе страны.