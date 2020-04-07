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Турция прикрывается борьбой с коронавирусом, чтобы подтолкнуть боевиков на атаки в Идлибе

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Турция прикрывается борьбой с коронавирусом, чтобы подтолкнуть боевиков на атаки в Идлибе

Невыполнение взятых обязательств, регулярные поставки военной техники и стройматериалов, а также поддержка боевиков — политолог Владимир Шаповалов объяснил Федеральному агентству новостей (ФАН), почему за декларируемым Анкарой перемирием скрываются планы на агрессию в Идлибе.

Официальные представители Министерства обороны Турции сообщили о сокращении числа военных операций с участием своих военнослужащих на территории Сирии. Причиной снижения активности Вооруженных сил Турции заявлена угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Как замечают представители турецкого Минобороны, чтобы снизить риски заражения своих военнослужащих, им необходимо сократить количество перемещений и ввести практику дезинфекции военной техники.

Турция прикрывается борьбой с коронавирусом, чтобы подтолкнуть боевиков на атаки в Идлибе

Однако несмотря на заявление Анкары, количество конвоев, проходящих через погранперехрод «Кафр Лусин» на северо-западе Сирии, не уменьшилось. Они все также регулярно движутся с турецкой стороны по направлению к наблюдательным пунктам турок в провинции Идлиб.

Так, сегодня утром сообщалось об очередном конвое Турции, который перешел упомянутый погранпереход. Помимо военной техники он включал в себя грузовики с водой, логическим оборудованием и стройматериалами. Очевидно, что отказываться от своих амбициозных планов удерживать северо-запад Сирии никто в Анкаре не собирается.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФАН объяснил, почему заявленное сокращение активности турок в Сирии не соблюдается.

Трудное положение

Турция прикрывается борьбой с коронавирусом, чтобы подтолкнуть боевиков на атаки в Идлибе

По словам собеседника ФАН, Турция сейчас оказалась в сложной ситуации, ведь весь мир выступает за прекращение не просто военных конфликтов, но даже каких-то действий военного характера. Такие призывы можно услышать, как от международных организаций вроде ООН, так и от ответственных стран.

«Все понимают, что военные действий в условиях пандемии коронавируса COVID-2019 чреваты масштабным бедствием и настоящей катастрофой, ведь они препятствуют борьбе с вирусом. В этих условиях, миру нужно объединиться и прекратить выяснение отношений при помощи оружия.

Своим заявлением Турция демонстрирует приверженность этому принципу, но только декларативно — Анкара подчиняется общей тенденции и риторике лишь на словах. Мы видим, что Турция не собирается выполнять взятые на себя обязательства, поскольку стремится использовать ситуацию с пандемией для решения своих задач, в том числе в Сирии. Это двуличная, неискренняя политика», — замечает Владимир Шаповалов.

Напряженность на юге Идлиба

Турция прикрывается борьбой с коронавирусом, чтобы подтолкнуть боевиков на атаки в Идлибе

Особое внимание заслуживает активность военнослужащих Турции на юге от трассы М4 «Латакия – Алеппо», которая согласно московским соглашениям от 5 марта должна была стать центром коридора безопасности.

Накануне местные жители зафиксировали турецкий конвой в районе хребта Джебель-эз-Завие, который содержал большое количество бетонных блоков. По словам Владимира Шаповалова, поставляемые Турцией стройматериалы могут быть использованы протурецкими вооруженными боевиками для создания укреплений.

Турция прикрывается борьбой с коронавирусом, чтобы подтолкнуть боевиков на атаки в Идлибе

«Естественно, это стройматериалы для создания мощных оборонительных укреплений, которые позволят не только взять под контроль трассу М4, но и территории, прилегающие южнее ее.

Это очень серьезная проблема, поскольку эта зона была ранее очищена от вооруженных боевиков, но в настоящий момент Турция попустительствует тому, чтобы радикальные формирования вновь захватывали эти земли. Все это делается вопреки московским соглашениям: ни патрулирования по трассе, ни демилитаризации зоны вокруг М4 не происходит», — говорит политолог.

Агрессивная стратегия

Турция прикрывается борьбой с коронавирусом, чтобы подтолкнуть боевиков на атаки в Идлибе

Заявление о снижении активности военнослужащих Турции в Сирии с учетом намерений Анкары в Идлибе следует рассматривать как возможность сознательно дать возможность боевикам нарушать договоренности, провоцируя развитие конфликта на северо-западе страны.

«Турция умышленно развязывает руки боевикам. Вне всякого сомнения, отказ Турции проводить операции дает больше свободы вооруженным группировкам в организации провокаций. Фактически здесь создает вакуум силы и возможность для боевиков действовать безнаказанно и без оглядки на Турцию, которая и раньше то не выполняла свои обязательства, а теперь и вовсе самоустраняется от них», — заключает Владимир Шаповалов.

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