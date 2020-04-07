Трамп заявил, что ВОЗ «облажалась» с пандемией коронавируса

Вашингтон, 7 апреля. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она, по его мнению, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.

Глава Белого дома заявил на своей странице в микроблоге Twitter, что ВОЗ, на его взгляд, «облажалась».

«По какой-то причине, хотя финансируют [ее] в основном США, она очень сосредоточена на Китае. Мы это внимательно изучим», — написал Трамп.

Он добавил, что, «к счастью», с самого начала «отверг совет ВОЗ держать открытыми границы с Китаем».

«Почему они дали нам настолько ущербную рекомендацию?» — задался он вопросом.

Примечательно, что аргументы Трампа похожи на те, что ранее привело издание Wall Street Journal в своей статье. В ней утверждалось, что ВОЗ якобы пошла на поводу у китайских властей и тянула с объявлением пандемии коронавируса.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Коронавирус быстро распространился из Китая по миру и охватил уже более 170 стран. Его жертвами стали свыше 79 тысяч человек, заразились более миллиона.

США стали одним из крупнейших очагов. По последним данным, в стране заболели более 380 тысяч человек, зафиксировано свыше 11 тысяч смертей. Россия недавно доставила стране по ее просьбе гуманитарный груз.