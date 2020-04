Трамп заявил, что ВОЗ «облажалась» с пандемией коронавируса

Вашингтон, 7 апреля. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она, по его мнению, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.

Глава Белого дома заявил на своей странице в микроблоге Twitter, что ВОЗ, на его взгляд, «облажалась».

Он добавил, что, «к счастью», с самого начала «отверг совет ВОЗ держать открытыми границы с Китаем».

Примечательно, что аргументы Трампа похожи на те, что ранее привело издание Wall Street Journal в своей статье. В ней утверждалось, что ВОЗ якобы пошла на поводу у китайских властей и тянула с объявлением пандемии коронавируса.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?