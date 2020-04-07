Американская прокуратура не нашла доказательств причастности РФ к делу ФИФА

Москва, 7 апреля. Американская прокуратура опубликовала обвинительное заключение против 53 человек, в том числе чиновников ФИФА. Их подозревают в коррупции и мошенничестве.

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк и министерство юстиции США 6 апреля представили 69-страничное обвинительное заключение по делу о денежных махинациях в ФИФА, которое расследуется с 2015 года. В нем фигурируют руководители спортивного маркетинга Эрнан Лопес и Карлос Мартинес, бывший генеральный директор испанской медиа-компании Imagina Media Audiovisual SL и другие. При этом в списке нет ни одного россиянина.

Однако ряд русскоязычных СМИ, являющихся иностранными агентами, опубликовали статьи с громкими заголовками о том, что якобы обвинение посвящено России и конкретно ЧМ-2018.

В документе Россия упоминается четыре раза и только как страна-организатор чемпионата. При этом в документе именно американские компании обвиняются в переводе денежных сумм чиновникам ФИФА.

По версии следствия, самую крупную сумму получил гражданин Тринидада и Тобаго Джек Уорнер – 5 млн долларов, бывший чиновник футбольной организации Рафаэль Сальгеро получил 1 млн долларов. В документе не упоминается ни одна российская компания или чиновник. Суд над обвиняемыми состоится в Бруклине 9 апреля. Однако большая часть обвиняемых не были экстрадированы в США.