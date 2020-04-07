Тодоренко рассказала, как снимают ТВ-шоу в период пандемии

Москва, 7 апреля. Известная телеведущая Регина Тодоренко вынуждена нарушать рекомендации по самоизоляции, поскольку продолжаются съемки шоу «Маска», где она выступает в роли члена жюри.

Тодоренко пошутила, что в период пандемии на съемочной площадке появился особенный антивирусный режим: «всюду военные, у всех санитайзеры, из которых брызгают в рот после каждой подводки». На самом же деле работа на телевидении, по ее словам, практически не изменилась.

«Конечно, павильоны сейчас тщательно обрабатывают, у нас тоже есть разные средства, ходим в перчатках и масках. <...> После съемок иногда хочется сжечь одежду, в которой я была в павильоне», — рассказала она.

Напомним, что Тодоренко и ее супруг, известный певец Влад Топалов воспитывают сына Михаила, который родился 5 декабря 2018 года. Из-за присутствия в доме ребенка телеведущая особенно переживает и предпринимает все возможные меры, чтобы не принести инфекцию в квартиру.

Опасения Тодоренко легко понять — коронавирус охватил уже более 170 стран, число заразившихся превысило миллион. Заболели многие известные личности. Например, американская певица Pink, российский исполнитель Лев Лещенко, известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Примечательно, что некоторые звезды жертвуют миллионы на борьбу с пандемией, а другие используют ситуацию в своих целях. Например, как пишет Infox.ru, футболист Дмитрий Тарасов объяснил самоизоляцией невозможность выплатить алименты в этом месяце.