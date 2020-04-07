Садовод Туманов рассказал, как напуганные карантином американцы набили бомбоубежища едой

Вашингтон, 7 апреля. Известный садовод, экс-депутат Госдумы и редактор журнала «Ваши 6 соток» Андрей Туманов стал свидетелем паники, которая охватила жителей Калифорнии из-за пандемии коронавируса.

По словам Туманова, в Штаты он поехал обмениваться опытом с американскими коллегами-аграриями.

«Когда началась вся эта «бодяга» с вирусом, я уже в принципе все закончил, но пришлось осесть в городе Лос-Анджелес», — объяснил он в комментарии «Московскому комсомольцу».

Туманов рассказал, что когда власти объявили карантин, сразу же началась паника: все бросились за продуктами. В итоге как-то вечером он зашел в большой сетевой супермаркет, а там «просто голяк на полках»: «Прежде всего смели всю заморозку, а также консервы». Причем, как уточнил садовод, холодильники у местных жителей очень маленькие, никто не привык долго хранить еду. В ответ на резонный вопрос, где же тогда они собираются хранить всю заморозку, Туманов рассказал, что под эти цели приспособлены бомбоубежища.

«Они были построенные в 70-80-х годах на случай ядерной войны с СССР. Вот туда они и складируют всю провизию про запас», — пояснил он.

По его словам, все эти страхи были необоснованны, продукты привозили ежедневно, но местные все равно упорно снимали себя на фоне пустых полок.

«Мол, смотрите, у нас голод! Много курьезов с этим связано», — добавил он.

Туманов рассказал и один из таких забавных случаев, когда к нему прибежал местный агротехнолог Билли с криками: «Караул! Меня жена Глория отправила купить 20 килограммов замороженного мяса, а эти чертовы паникеры все смели». Билли страшно переживал, что теперь ему негде достать эти 20 килограммов. Тогда Туманов посоветовал ему купить обычное парное мясо и просто его заморозить, а жене сказать, что купил замороженное.

«Для него это откровением натурально было. Ты, говорит, Андрей — гений! Настоящее ноу-хау. И я понял, что могу здесь работать консультантом по выживанию», — пошутил собеседник «МК».

Напомним, в США на сегодняшний день зарегистрировано самое большое количество случаев заражения коронавирусом (378 289). Число умерших пациентов достигло 11 830. Самая тяжелая ситуация — в Нью-Йорке, там умерли 3 485 заболевших.