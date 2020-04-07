Самойлова разозлила подписчиков «жизненными» советами

Москва, 7 апреля. Модель Оксана Самойлова, объявившая о разводе с Джиганом, рассказала подписчикам в Instagram, какой жизненный урок она вынесла. Подписчики не оценили совет модели.

Самойлова заявила, что каждая женщина должна получить урок из ее развода с рэпером. Речь не идет о том, что «все козлы и все изменяют, и любви нет», добавила она. Самойлова уверена, что есть огромное количество ответственных, развитых и оберегающих свою семью мужчин.

По словам модели, она всегда примеряла на себя ситуацию, в которой ей самой придется позаботиться о детях. Самойлова заявила, что рожала с осознанием того, что сможет сама обеспечить их. Она подчеркнула, что в мире миллионы женщин сталкиваются с обратной ситуацией и становятся заложницами финансового положения.

«Сегодня ты счастливая жена, а завтра — несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди. Поэтому, девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах», — подытожила Самойлова.

Модель посоветовала учиться, развиваться и работать, чтобы была возможность самостоятельно себя содержать.

«И в любом случае плакать лучше в «Бентли», а не на засаленной кухне», — заключила она.

Жизненный урок Самойловой вызвал бурю негодования у некоторых подписчиков.

«Нет, ну, хорошо рассуждать, когда после развода тебя еще 18 лет ждут астрономические алименты», — возмутилась mary_chample.

«Про «Бентли» было лишним», — отметила mamochka_darinochki.

«Одна я не поняла про «плакать в «Бентли»?» — уточнила yuliatokmakova.

Ранее адвокат медиаперсон Сергей Жорин рассказал, что размер алиментов рэпера Джигана при разводе с Оксаной Самойловой будет зависеть от решения суда, который учитывает количестве детей в семье.