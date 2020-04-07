Мантуров сообщил, что РФ вышла на производство почти 1,6 млн масок в сутки

Москва, 7 апреля. Почти 1,6 миллиона медицинских масок производят в России за сутки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, такие маски можно использовать в медицинских учреждениях.

«Примерно к 20 апреля мы должны выйти на суточную норму примерно 2,1 миллиона», — добавил глава ведомства.

Мантуров уточнил, что в России, кроме того, шьют марлевые маски, у которых есть регистрационно-медицинское удостоверение. А также в настоящее время практически во всех регионах страны малые и микропредприятия производят из различных нетканых материалов еще почти 2,4 миллиона масок в сутки.

Министр добавил, что Россия закупила в Китае 51 миллион медицинских масок. Их уже доставили в регионы. К отправке из Шанхая готовится еще 21 миллион изделий.

Говоря о производстве аппаратов искусственной вентиляции легких, Мантуров привел следующую статистику: в РФ за неделю производят 80 аппаратов, а на следующей неделе планируют выпустить 200.

«Хотим нарастить общий объем до полутора тысяч ИВЛ в месяц», — сказал глава Минпромторга.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели, 58 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку коронавирус распространился из Китая уже по более чем 170 странам. Его жертвами стали свыше 76 тысяч человек, в целом заболели более миллиона. Больше всего пострадали от инфекции Италия, США и Испания. Многие государства вынуждены были закрыть границы и ввести на своей территории строгие карантинные меры.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией подчеркнул, что все принимаемые решения в рамках борьбы с заболеванием должны быть соразмерными угрозе и адекватными. Глава государства отметил, что пик эпидемии еще не пройден.