Депутат Госдумы раскритиковала поведение госпитализированного с COVID-19 Бориса Джонсона

Член думского комитета по международным делам Елена Панина назвала пример британского премьер-министр Бориса Джонсона, который переносил коронавирус на ногах, «безответственным и легкомысленным отношением к пандемии, которая свирепствует во всем мире».

В настоящее время весь мир следит за состоянием премьер-министра Великобритании, который вторые сутки находится в больнице с диагностированным коронавирусом, а до этого долгое упорно отказывался от госпитализации и продолжал работать из своей квартиры, находясь в изоляции. По сообщениям СМИ, Борис Джонсон сейчас находится в сознании, к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не подключен, врачи применяют по отношению к нему кислородотерапию.

Депутат Госдумы Елена Панина обратила внимание на то, что Борис Джонсон продолжал работать, когда у него уже был диагностирован коронавирус. По ее мнению, это «безответственно и легкомысленно».

«Ему под дверь подсовывали документы, и он заражал людей [через бумаги]. Конечно, как мы все привыкли переносить вирусные заболевания? ОРВИ или даже грипп? На ногах почихаю, таблеточки попринимаю, ну, может, дома посижу пару-тройку дней. Но это [коронавирус] как раз та болезнь, которая требует покоя и усиленный прием витаминов и лекарств — всего того, что поддерживает человека. Ослабленный организм при любой вирусной инфекции сдается быстрее», — заметила парламентарий.

Панова подчеркнула, что больные коронавирусом должны быть изолированы, а Джонсон, хоть и сидел десять дней в своей квартире, но его изоляцию назвать полной было нельзя, считает депутат.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович добавила, что британская медицина сама себе противоречит.