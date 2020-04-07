Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении режима нерабочих дней в России

Москва, 7 апреля. Специалист-вирусолог Владимир Кутырев в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным, ответил на вопрос главы государства о возможном сокращении числа нерабочих дней в апреле.

«Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — сказал он.

Напомним, режим нерабочих дней действует в России до конца апреля. Он был введен с целью затормозить распространение коронавирусной инфекции. Этот режим, как ранее подчеркивали в Кремле, будет действовать, пока сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.

Сегодня президент РФ обратился к специалистам с просьбой оценить принятые меры и оценить вероятность сокращения нерабочих дней.

По последним данным в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом. 58 пациентов скончались, 494 человека выздоровели.