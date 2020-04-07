Приюты для животных просят разрешить волонтерам работать во время карантина

Режим всеобщей самоизоляции оказал влияние не только на жизнь горожан, но и на собак и кошек, которые содержатся в приютах. В условиях эпидемии COVID-19 бездомных животных стали реже забирать домой, а волонтерам отказывают в доступе на территорию приютов, тем самым ставя под угрозу жизнь четвероногих. Помочь волонтерам пообещали в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. На имя главы правительства Михаила Мишустина уже направлено письмо с предложением разрешить волонтерам посещать приюты для животных.

О том, какую помощь ждут зооактивисты и четвероногие в приютах, и кто готов их поддержать, узнавал корреспондент Федерального агентства новостей.

«Все муниципальные приюты стали закрывать по распоряжению департамента ЖКХ с конца марта, — рассказывает волонтер московского приюта «Красная сосна» Ирина Кудрина. — Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, что пристроить животное сейчас практически невозможно. Закрыли доступ и волонтерам, поэтому привезти что-то в приют тоже во время карантина нельзя».

Владелица ярославского приюта кошек «Яркот» Светлана Еремеева пояснила ФАН, что благодаря регулярным пожертвованиям волонтеры успели закупиться кормом, наполнителем и средствами обработки для животных. Запасов должно хватить до июня. Однако, по ее словам, приют ожидает отток финансовой помощи, которая в основном отразится на оплате аренды помещения и коммунальных услуг, а также ветеринарной помощи животным.

«С объявлением карантина наши подопечные тоже ушли в режим «самоизоляции», т.е. не котики, конечно, а волонтеры. Сейчас работники дежурят по графику в приюте, не контактируют с посетителями. Желающие взять питомца могут познакомиться пока с подопечными заочно, все личные знакомства и посещения отложены до снятия режима самоизоляции», — отметила Еремеева.

Слухи о том, что коронавирус животные могут передать человеку заполонили Интернет. Из-за этого стали появляться новости о массовой сдаче питомцев в приюты. По словам владелицы «Яркот», если рассмотреть статистику прошлых лет, то в весеннее время в приют сдавали животное при появлении аллергии.

«Врачам проще рекомендовать исключить животное, чем выявить настоящую причину аллергии владельца. Поэтому нельзя однозначно сказать, что животных стали активно сдавать из-за коронавируса», — добавила Еремеева.

При этом эксперты говорят об отсутствии данных о передачи коронавируса от собаки или кошки к человеку. Ранее, 6 апреля, главный ветеринарный врач Николай Власов заявил, что пока судить о рисках для животных в России сложно, так как его ведомство располагает лишь «отрывочными» сведениями.

«Животные не являются переносчиками нового короновируса и COVID-19 не болеют. У нас пока не было обращений, связанных с этим. Есть программы специально для людей в зоне риска, волонтеры приходят выгуливать собак. Наш приют «Красная сосна» участвует в такой программе», — рассказала волонтер Ирина Кудрина.

Помочь бездомным животным можно в онлайн-режиме. Некоторые приюты уже перешли на этот вид помощи, предоставляя пользователям возможность покупать еду и лекарства. Понравившегося питомца также можно забрать себе, но после того, как эпидемиологическая ситуация придет в норму.

Пока помощь приютам оказывается в том же объеме, рассказывает ФАН автор проекта помощи бездомным животным «Teddy Food» Павел Котосов. Он поясняет, что до введения карантина желающих приютить питомца действительно было больше.

«К сожалению, многие приюты сейчас, во время карантина, не принимают посетителей. Многие активности фондов замораживаются, люди не могут приехать в приюты, забрать питомца, пойти на выставку. Но зато можно увеличивать Интернет-активности, которые сейчас стали особенно популярными. Например, работа нашего проекта не менялась, работаем в штатном режиме», — отметил Котосов.

Проблемой недопуска волонтеров в приюты озаботились в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Глава комитета Владимир Бурматов направил 6 апреля письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с предложением разрешить волонтерам посещать в карантин приюты для животных.

«Частные приюты всегда существовали за счет волонтерской помощи и пожертвований. Мой запрос как раз направлен на то, чтобы помочь волонтерам оказывать приютам поддержку. При этом добровольцы должны будут соблюдать все необходимые меры и требования безопасности, установленные с целью борьбы с распространением коронавируса», — сказал он.

По словам депутата, если приют для животных организован индивидуальным предпринимателем, то он может рассчитывать на государственную поддержку.

«На владельцев таких приютов распространяются те же льготы, что и на других предпринимателей. Например, они могут рассчитывать на кредитные каникулы, если они брали кредиты для получения займов в коммерческих банках», — добавил Бурматов.

В России, по последним данным, выявлено 1154 случая коронавируса в 43 регионах страны. Всего зарегистрировано 7497 заболевших в 81 регионе. По информации портала Стопкоронавирус.РФ, скончались 58 человек, 494 заболевших выздоровели. Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 185 тысяч человек.