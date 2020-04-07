Юшков объяснил новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» «корпоративными разборками» в Киеве

Компания «Нафтогаз» планирует предъявить новый иск к российскому «Газпрому» на сумму более 17 миллиардов долларов. Эксперт по энергетике Игорь Юшков уверен, что руководство украинского газового концерна придумывает новые претензии к России, чтобы не лишиться своих должностей.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, его команда уже сформулировала претензии к российской компании, и в настоящее время они находятся на рассмотрении у наблюдательного совета. Однако суть новых вопросов к «Газпрому» Витренко не пояснил.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что в любом случае «Нафтогаз» не имеет права подавать иск к «Газпрому» по контракту на поставку газа от 2009 года.

«По нынешнему мировому соглашению, которое было подписано обеими сторонами и завизировано европейцами, претензий к друг другу они [»Газпром» и «Нафтогаз»] выдвигать не могут. «Нафтогаз» может выискивать новые основания и судиться по ним. Так, он имеет иск к России как государству, но не как к «Газпрому» по крымским активам. Там спор открыт и ведется подготовка ко всяким претензиям. Они постоянно увеличивают сумму иска, приплюсовывая стоимость газа, который добывает «Черноморнефтегаз», — сообщил Юшков в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам собеседника ФАН, текущая политика «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому» обосновывается тем, что его руководство находится в очень серьезном конфликте с нынешними украинскими властями.

«У них постоянно происходят корпоративные разборки. Команда Владимира Зеленского пытается отстранить от руководства менеджеров «Нафтогаза». Однако те упираются и в качестве аргумента, почему их нельзя увольнять, говорят, что они великие победители «Газпрома». Они считают, что это уникальная особенность нынешнего руководства «Нафтогаза», — пояснил он.

Но закрытие споров по контрактам 2009 года показало, что все конфликты «Нафтогаза» с «Газпромом» урегулированы, и в дальнейшем противостоянии двух компаний нет смысла, утверждает Юшков.

«Тогда зачем они нужны, ведь война с «Газпромом» закончилась. Поэтому они придумывают новые иски, чтобы обосновать необходимость сохранения себя в руководстве «Нафтогаза». Это стратегия выживания в корпоративной внутриукраинской борьбе. Нужно постоянно повышать ставки и говорить, что «вот-вот мы победим «Газпром», — объяснил Юшков.

При этом эксперт не исключает, что менеджеры «Нафтогаза» могут предъявить претензии к «Газпрому» за то, что якобы во времена СССР «Россия выкачивала недра Украины».

«Они могут сказать, что «Нафтогаз» — это наследник интересов Украины, а «Газпром» является наследником министерства газа и промышленности СССР», — добавил аналитик.

Напомним, что в 2017 году Стокгольмский арбитражный суд принял иск Украины к России по газовому контракту. В нем Киев требовал признать незаконным пересмотр скидок и цены на газ, который произошел после того, как на Украине в 2014 году произошел госпереворот. В итоге арбитраж занял сторону Украины, но при этом снизил сумму требуемой компенсации с 37 млрд долларов, как было в изначальном иске, до 2,19 млрд долларов. Впоследствии эта сумма увеличилась до 2,9 млрд долларов за счет пени. Россия с данным решением не согласилась и обжаловала его.

Спор закончился в конце декабря 2019 года. Москва и Киев договорились продлить действующий договор о транзите газа при условии, что РФ выплатит 2,9 млрд долларов, а Украина отзовет остальные свои судебные иски. Отметим при этом, что договор заключен не на десять лет, как обычно, а на пять лет.

Позже Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» премию за победу над «Газпромом». Он напомнил, что размер премии был прописан в трудовом договоре, деньги должны были прийти 30 декабря.