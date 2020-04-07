Дана Борисова утренним селфи ответила на обвинения в алкоголизме

Москва, 7 апреля. Телеведущая Дана Борисова жестко ответила критикующим ее внешность злопыхателям на обвинения в алкоголизме и показала утреннее селфи без макияжа.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте ведущей. Борисова сообщила, что кадр сделан в 07.00 и без фильтров. Ведущая отметила, что в дни карантина мало кто встает так рано. Ведущая рассказала, что каждое утро гуляет по несколько часов.

«Идем гулять на три часа и записываем миллион сторис с чистым, ненакрашенным и неотечным в 43 года лицом. Ответ тем, кто обвиняет в летящей походке и бухому в хлам виду», — написала звезда.

Борисова посоветовала всем критикам узнать у ее соседей, насколько много у нее съемок, даже в дни карантина. В подписи к фото Борисова отметила Андрея Малахова, а также рассказала, что планирует сняться в спецпроектах других федеральных каналов.

Ранее Борисова откровенно призналась, что занималась эскортом в нетрезвом состоянии. По ее словам, она смогла избавиться от наркотиков благодаря реабилитационному центру и оказанию психологической помощи. Как уточнила телеведущая, она приезжала на эскортные встречи нетрезвая, при этом клиенты часто жаловались на девушку.

Борисова объяснила, что на сегодняшний день ее главный доход — это реклама в социальных сетях. Кроме того, она выпустила книгу-автобиографию и рассказала в ней подробно о наркотической зависимости.