Армия Сирии не пропустила военный конвой США в провинции Хасака

Дамаск, 7 апреля. Сирийская правительственная армия заблокировала американский военный конвой из пяти машин на КПП в населенном пункте Хамо (провинция Хасака). В результате американцы были вынуждены развернуться и уехать, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Напомним, что военный контингент США находятся на территории Сирии незаконно. У Вашингтона нет ни мандата Совбеза ООН, ни разрешения официального Дамаска, чтобы проводить на сирийской земле военные операции. В конце прошлого года президент США Дональд Трамп распорядился вывести войска из САР, однако оставил часть сил спецназа и военную технику.

Согласно официальной версии, спецназовцы должны охранять захваченные курдами сирийские нефтяные поля от террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), однако на деле американцы удерживают месторождения, чтобы они не достались своему законному владельцу — сирийским властям. Более того, Дамаск уже неоднократно обвинял США в том, что они нелегально добывают сирийскую нефть и продают ее контрабандой за рубеж. Некоторые политологи полагают, что вырученные с продажи нефти деньги идут на финансирование террористических группировок, воюющих против правительственной армии САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.