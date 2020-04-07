Фадеева шокировало новое видео Карауловой

Москва, 7 апреля. Певица Юлианна Караулова на самоизоляции снимает развлекательные ролики для TikTok. Недавно она вместе с мужем, музыкантом и продюсером Андреем Черным, поучаствовала в новом ярком флешмобе в Сети. На видеоролике артистка поет и пританцовывает, используя ноги своего мужа так, будто это ее собственные.

«Как вам такое?» — интересуется у подписчиков Караулова. — «Объявляю конкурс на лучший коммент!»

Одним из первых пост певицы прокомментировал продюсер Максим Фадеев: «Я сначала не сообразил, и у меня был такой шок!», пишет 7Дней.ru. Многие поклонники тоже не сразу поняли шутку, а после посмеялись над креативностью звезды.

«Закрытие салонов красоты раскрывает новые «таланты», — подметил пользователь armen.poghosyan.90.

«Обращайтесь, научу пользоваться дополнительными ногами», — предложил свой вариант подписи music_my_zhizn.

«Как классно! Вот кто настроение поднимает, спасибо большое!» — поблагодарила Караулову aina4739.

Ранее певице пришлось защищаться от хейтеров из-за обвинений в злоупотреблении фотошопом. Пользователи Instagram не поверили, что артистка обладает от природы удивительно тонкой талией. Караулова объяснила настоящую причину своей стройности: «Повезло с фигурой! В конце концов, я выступаю на концертах, где люди могут меня увидеть вживую. И если бы я что-то там «нафотошопила», это немедленно стало бы известно».

Подтвердить, что у артистки на самом деле идеальная фигура, может и ее муж Андрей Черный. Супруги уже несколько лет живут в гражданском браке. В 2016 году Андрей сделал Юлианне предложение, но так и не вступила в официальный брак. Караулова объясняет это слишком плотными графиками в их творческом союзе — для свадьбы времени пока не находится.