Совладелец «Шереметьево» назвал возможные сроки возобновления полетов в другие страны

Москва, 7 апреля. Совладелец московского аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко назвал возможные сроки восстановления международного авиасообщения.

По его словам, есть два возможных варианта развития событий: оптимистичный и пессимистичный. Согласно первому, возобновление международных рейсов произойдет в июле, а постепенное восстановление пассажиропотока — до конца текущего года.

Второй сценарий, как уточнил Пономаренко, предполагает восстановление пассажиропотока только к середине следующего года. В этом случае появляется риск сокращения персонала аэропорта, однако, как заверил он, руководство «Шереметьево» собирается максимально снижать издержки, чтобы сохранить всех сотрудников.

В частности, Пономаренко не исключил возможного ввода четырехдневной рабочей недели, отправки части персонала в отпуска, «в том числе для недопущения заражения коронавирусом». По его словам, увольнение сотрудников зависят в первую очередь от того, насколько быстро будут восстанавливаться пассажиропоток и обстановка в экономической сфере.

«Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко», — признался он в беседе с Forbes.

Пономаренко добавил, что в настоящее время в «Шереметьево» временно закрыты терминалы С, D и Е, сокращены все непроизводственные расходы, перераспределены ресурсы и оптимизированы процессы. Все это ради того, чтобы сбалансировать работу воздушной гавани в новой непростой обстановке.