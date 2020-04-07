Семенович показала, как развлекается с мужчиной на карантине

Москва, 7 апреля. Известная певица Анна Семенович показала своего возлюбленного. Она опубликовала ролик, на котором стрижет мужчину. Видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Российские звезды, как и их поклонники, находятся на карантине. Каждый из артистов переживает самоизоляцию по-своему. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович не унывает и развлекается, как может.

Она постоянно публикует забавные ролики о своей жизни дома. Карантин дал ей еще одну возможность провести побольше времени с близкими.

Певица наконец-то решилась показать широкой публике своего мужчину. Только со спины во время стрижки. Семенович не отважилась сходить с ним в парикмахерскую, а сделала прическу сама.

Артистка вооружилась машинкой для стрижки и обрила возлюбленного.

«До чего дошел карантин. Ну, пока, волосы! В первый раз это делаю, как страшно!» — приговаривает Семенович, орудуя машинкой.

Лица ее мужчины не видно, но волосы у него светлые. Теперь поклонники будут теряться в догадках, кто же это.

Ранее Семенович поделилась видео, на котором рассказывает, чем кормит своих мужчин. Она показала запеченную рыбу с картофелем в фольге и поблагодарила поклонниц за то, что присылают интересные рецепты.