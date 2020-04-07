Земфира на самоизоляции взялась за новый альбом

Москва, 7 апреля. Известная рок-певица Земфира рассказала, что спустя долгое время наконец взялась за работу над новым альбомом, на что ее сподвиг режим самоизоляции.

Исполнительница обратилась к поклонникам в социальной сети Instagram и сообщила, что из дома старается не выходить, а в свободное время пытается облечь свои мысли и чувства в песни. Земфира призналась, что очень хочет помогать пожилым людям и в целом быть полезной обществу.

«Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — подчеркнула она.

Предыдущий альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел семь лет назад. Доходы от его продаж за первый месяц составили два миллиона рублей, что стало рекордом для интернет-продаж произведений российских исполнителей.

Как напоминает «Царьград», недавно Земфира после долгого перерыва представила песню «Крым». Ожидается, что композиция станет частью саундтрека фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Кроме того, еще в ноябре прошлого года исполнительница на концерте в Дубае впервые исполнила новые песни Goodbye и Abuse, однако официально треки так и не были выпущены.

Регионы России перешли на режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, которая охватила уже более 170 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Как отмечает «ФедералПресс», COVID-19 и введенный из-за него режим самоизоляции в первую очередь ударил по сфере услуг. Владельцы салонов красоты, например, пытаются найти новые форматы взаимодействия с клиентами, которые не могут к ним прийти