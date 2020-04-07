Коронавирус в России: актуальная информация на 7 апреля, свежая статистика

Россия еще не прошла пик заболеваемости новым типом коронавируса, а правительство готовит новые меры для поддержки бизнеса. Подробнее об актуальной ситуации на территории РФ — в материале Федерального агентства новостей.

Свежая статистика

На 7 апреля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 7 497 (+1 154), выздоровело 494 (+88), умерло 58 (+11). Лидерство по числу заболевших сохраняют Москва (+697), Московская область (+67) и Санкт-Петербург (+69).

Возраст заболевших Москве

По данным оперативного штаба Москвы, более 50% заболевших новым типом коронавируса младше 45 лет. Среди заболевших: 47,5% люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет, 9,5% — от 66 до 80 лет, 5% — старше 80 лет, 4% — дети.

Пик еще не пройден

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден. При этом глава государства призвал россиян учиться на ошибках других государств.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. <...> Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, <...> извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — заявил Владимир Путин.

Сокращение нерабочей недели

В ходе видеоконференции, на которой были озвучены доклады по вопросам развития ситуации с коронавирусом и мерам по профилактике в стране, Путин заявил, что хочет услышать от экспертов, возможно ли в России сократить количество нерабочих дней.

«Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — спросил он экспертов.

В совещании принимали участие помощник президента Максим Орешкин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава ФМБА Вероника Скворцова.

Поддержка бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство в течение двух дней представит главе государства новый пакет мер по преодолению последствий пандемии коронавируса.

Кроме того, кабмин обсуждает комплекс мер по поддержке российского агропромышленного комплекса (АПК). В перечень системообразующих организаций вошли 103 предприятия.