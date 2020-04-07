نتائج 7 أبريل: أعلنت وزارة الدفاع عن عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في الجيش الروسي في سوريا.

سوريا ، 7 أبريل. مقتل جندي أمريكي في هجوم في دير الزور ، أعلنت الإدارة العسكرية عدم وجود إصابات بفيروس كورونا بين الجيش الروسي في سوريا.

مقتل جندي أمريكي شرق سوريا

قُتل جندي من قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا في محافظة دير الزور. كما قتل مقاتلان مؤيدان لأمريكا "قوات سوريا الديمقراطية". تم الاعتداء عليهم من قبل مجهولين في منطقة حقل العمر النفطي بالقرب من الصور.

تعرض رتل أمريكي برفقة مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية للهجوم من كمين. تم نقل جثمان الجندي الأمريكي القتيل إلى قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي. يشتبه في أن "الخلايا النائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية تشن الهجمات.

الجيش السوري يعثر على غرفة تعذيب في محافظة حلب

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على مركز للشرطة في ريف أورم بمحافظة حلب بعد تحريرة من المسلحين ، حيث تم إنشاء غرف تعذيب على يد المسلحين.

كان يسيطر على القرية مسلحون من مختلف الجماعات الإرهابية لعدة سنوات ، بما في ذلك جبهة النصرة. وقال سكان محليون إن المسلحين استخدموا "مركز الشرطة" الذي تم إنشاؤه في المبنى السابق للعيادة البيطرية لاعتقال وتعذيب السكان المحليين. تعرض السكان المحليون للضرب بدافع الاعتراف بأنهم يعملون لصالح الحكومة السورية.

صرحت وزارة الدفاع الروسية إنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا بين العسكرية في سوريا

قال الكولونيل جنرال يفغيني أوستينوف ، إنه لا يوجد حالات مصابة بفيروس كورونا بين العسكريين والمدنيين الروس في سوريا .

وبحسب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا ، فإن الوضع الوبائي في الأراضي الخاضعة للسيطرة مستقر.

وشدد ممثل وزارة الدفاع الروسية على أنه "لا يوجد هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأفراد العسكريين والمدنيين".

مقتل أمين حزب البعث بالرصاص في درعا

أطلق مسلحون مجهولون النار في وسط مدينة نوى على سيارة سكرتير الفرع المحلي لحزب البعث سلوان الجندي. توفي الرجل على الفور متأثرا بجراحه ، وفر المهاجمون من مكان الجريمة على دراجات نارية. في الآونة الأخيرة ، شهدت المحافظة زيادة في عدد الهجمات التي تشنها "الخلايا النائمة" للمسلحين - ويفترض ان المسلحين السابقين للجيش السوري الحر الجبهة الجنوبية يواصلون الأنشطة الإرهابية ، على الرغم من اتفاق المصالحة الموقع في عام 2018 مع دمشق. وبحسب بعض التقارير ، فإن المقاتلين مدعومون من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.