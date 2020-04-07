Сирия, 7 апреля. Террористы «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за убийство секретаря партии «Баас» в Даръа. В Идлиб прибывают подкрепления и конвои военной техники сирийской армии. Международная коалиция провела патрулирование на юге Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления к городу Саракиб и север Хамы; атаковали укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за убийство секретаря партии «Баас» в Даръа и покушение на боевика SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): одного боевиками потеряли убитым при нападении неизвестных в Хасаке.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на юге Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции погибли два бойца из состава Сил национальной обороны. По данным местных источников Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), инцидент произошел в поселке Меядин в районе одноименной пустыни, бойцы обнаружили мину. Пока что ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за установку взрывного снаряда.

Террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» распространили в сети сообщение о том, что за убийство мужчины, тело которого было обнаружено сегодня днем в окрестностях города Шхиль. По словам группировки, убитый, тело которого было выброшено у кладбища и мечети Аль-Рауда, являлся членов «Демократических сил Сирии».

Провинция Даръа

Террористы ИГИЛ также распространили в социальной сети Twitter заявление, в котором группировка взяла на себя вину за убийство члена партии «Баас» - Салвана Джунди. Напомним, что главу местного представительства правящей партии застрелили сегодня утром в поселке Нава, после чего нападающие скрылись на мотоциклах.

Провинция Идлиб

Агентство Baladi News, со ссылкой на неназванный источник, сообщает, что правительственные войска направили несколько сотен военнослужащих на юг провинции, а также на север соседней провинции Хама. Военные подкрепления САА и союзных сил были развернуты у гор Джебель Шахшабу. В регион прибыла сотня единиц военной техники, включая десятки танков, БМП и зенитные самоходные установки. Большая часть подкреплений прибыла из города Маарет ан-Нуман на востоке провинции.

Подразделения армии, дислоцированные на окраинах Саракиба, продолжили наносить удары по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселка Сармин, а также у деревень Сафухан и Аль-Фатира. Агентство Halab Today уточняет, что пока не поступало информации о потерях террористов в живой силе и боевой технике.

Провинция Хасака

Самолёты международной коалиции были замечены в воздушном пространстве над поселением Тель-Барак на юге провинции Хасака. Как передает агентство Masar Press Net, истребители проводили разведку несколько часов, после чего вернулись на авиабазу. По данным портала Aleppo AMC, конвой пикапов коалиции также был замечен у города Камышлы при патрулирование окрестностей, после чего покинул район.

Источник также сообщил, что на юге провинции в деревни Хаддад сотрудника курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» застрелили неизвестные.

1 Организация запрещена на территории РФ.