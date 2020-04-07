Россияне получат обычную зарплату за апрель. События дня. ФАН-ТВ

Обычная зарплата за апрель

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. В ведомстве напомнили, что эти дни объявлены нерабочими, но с сохранением зарплаты.

«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — сказали в Роструде.

В ведомстве также отметили, что принцип оплаты труда не меняется. Так, тем, кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере, то есть месячная зарплата останется прежней. Тем же, кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя. Президент Владимир Путин сначала объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, а затем продлил этот режим вплоть до конца месяца. По его словам, это позволит замедлить распространение коронавирусной инфекции. В Москве и большинстве регионов действует режим самоизоляции: люди могут покидать место жительства только в оговоренных случаях. В России всего зарегистрированно 7497 больных коронавирусом, 5181 из них — в Москве, 58 человек скончались, 494 выздоровели. Правительство работает над новым пакетом мер, направленных на поддержку населения и предпринимателей, пострадавших от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.