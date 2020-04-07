Россияне получат обычную зарплату за апрель. События дня. ФАН-ТВ

Обычная зарплата за апрель
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. В ведомстве напомнили, что эти дни объявлены нерабочими, но с сохранением зарплаты.
«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — сказали в Роструде.
В ведомстве также отметили, что принцип оплаты труда не меняется. Так, тем, кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере, то есть месячная зарплата останется прежней. Тем же, кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя. Президент Владимир Путин сначала объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, а затем продлил этот режим вплоть до конца месяца. По его словам, это позволит замедлить распространение коронавирусной инфекции. В Москве и большинстве регионов действует режим самоизоляции: люди могут покидать место жительства только в оговоренных случаях. В России всего зарегистрированно 7497 больных коронавирусом, 5181 из них — в Москве, 58 человек скончались, 494 выздоровели. Правительство работает над новым пакетом мер, направленных на поддержку населения и предпринимателей, пострадавших от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать», — отметил председатель правительства.
Путин пожелал Джонсону выздоровления
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заболевшему коронавирусом телеграмму со словами поддержки. Документ размещен на официальном сайте Кремля.
«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент. Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», — говорится в телеграмме.
Глава государства от всей души пожелал британскому премьеру скорейшего и полного выздоровления. Напомним, коронавирус у 55-летнего Джонсона обнаружили еще в марте. Он ушел на самоизоляцию, но продолжил работать. Затем премьер-министра решили госпитализировать в больницу Святого Томаса в Лондоне. Состояние Джонсона впоследствии ухудшилось, его перевели в отделение интенсивной терапии. По некоторым данным, премьера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уточнил, что Лондон не просил у Москвы помощи в лечении политика. Напомним, Россия уже помогла охваченным вирусом Италии и Сербии.
Благовещение Пресвятой Богородицы
Православные христиане встречают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Его ежегодно отмечают ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. По преданию, в этот светлый праздник архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она скоро родит Спасителя. В этот день совершают торжественную литургию Иоанна Златоуста, которую предваряет всенощная служба. Также всем, кто придерживается строгих правил Великого поста, разрешается послабление диеты. А по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла всех верующих призывают молиться в своих домах. Виной тому пандемия коронавируса. Благовещение — один из древнейших христианских праздников. По одной из версий, он был установлен святителем Кириллом I, епископом Иерусалимским, в середине IV века. По другой версии, праздник был известен еще в III веке.