Политологи спрогнозировали провал политической карьеры Соболь

Москва, 7 апреля. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь закрыла себе путь в политику незаконными выходками и провокациями. Помощницу Алексея Навального воспринимают как зажиточную москвичку, чуждую интересам большинства граждан, считают политологи.

Соболь ранее объявила, что намерена баллотироваться в Госдуму. Ее предыдущие попытки занять депутатское кресло в Мосгордуме обернулись провалом, не помогло даже «Умное голосование». Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов считает, что «УГ» спровоцировало лишь протестное голосование, Навальный собственноручно лишил оппозиционеров шанса получить депутатские мандаты.

«В результате в ГД прошли серые персонажи, «ноунейм» персонажи, технические кандидаты. Совершенно не те оппозиционеры, которых хотел бы видеть на этом месте Навальный. Я подозреваю, что если в режим «Умного голосования» запустить не только единороссов с негативным шлейфом партийного имиджа, а еще и либералов-людоедов, самих по себе ярких политиков, я очень не уверен, что «Умное голосование» сработает на них», — отметил эксперт в комментарии «Политике сегодня».

Данилов обратил внимание, что против Соболь работает и народная нелюбовь: юриста ФБК поддерживает узкая прослойка политизированных москвичей среднего возраста и либеральных взглядов. Однако для Госдумы это лишь капля в море, для остальных россиян Соболь – представитель столичного истеблишмента.

«Для массы населения если Соболь окажется в списке кандидатов от какого-нибудь региона, для них она: а) москвич; б) такой же представитель истеблишмента как и все остальные. То есть они за нее скорее всего голосовать тоже не будут, поскольку она будет чужая, именно в социальном плане», — добавил политолог.

Глава Центра политического анализа Павел Данилин считает, что Соболь может рассчитывать на карьеру во внесистемной оппозиции, однако путь в легитимные власти ей заказан, прежде всего из-за незаконных выходок.

«Соболь — человек, запятнавший себя всей своей работой во внесистемной оппозиции, продемонстрировала максимальный цинизм. Максимально политически нечистоплотный человек, поэтому, если мы говорим о карьере в рядах внесистемной оппозиции, то там именно такие люди и пробиваются наверх. У Соболь есть все шансы сделать себе там карьеру. Но если мы говорим о системной политике, то Соболь всегда будет парией (отверженной, — прим. ред.) для большинства общества», — считает Данилин.

Вызывает вопросы и способность Соболь нести ответственность и быть публичной личностью: юрист ФБК критикует режим самоизоляции из-за коронавируса и устраивает прогулки по Москве, где зарегистрировано более 4 тысяч зараженных инфекцией.